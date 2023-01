vivo x90 Pro+ sarà anche Global? Dubbi dai primi teaser

La serie vivo x90 arriverà sui mercati internazionali entro la fine di gennaio 2023, ma alcune divisioni hanno già iniziato a lanciare sui propri social i primi teaser per la nuova serie di smartphone dell'azienda cinese. vivo Malesia, infatti, ha pubblicato le prime immagini ufficiali delle versione Global, scatenando il dibattito sui modelli in arrivo.

Anche vivo Pro+ arriverà in occidente? Si scatena il dibattito sulle prime immagini teaser

In Cina, la serie X90 di vivo è composta da tre diversi smartphone: il modello standard, la versione X90 Pro e il flagship X90 Pro+. Le versione global, tuttavia, secondo le prime indiscrezioni perderanno un modello, arrivando sul mercato probabilmente come vivo X90 e X90 Pro.

Le immagini pubblicate dalla divisione malesiana, tuttavia, hanno creato non pochi dubbi tra fan ed esperti del settore: in uno dei teaser, infatti, possiamo osservare la fotocamera a periscopio di vivo X90 Pro+, nonostante il sito ufficiale non faccia mai riferimento a questo modello.

La possibilità quindi, è quella di vedere uno stravolgimento delle nomenclature: il vivo X90 Pro cinese, infatti, potrebbe diventare X90 Global (come suggerito anche dai test su Geekbench), mentre il Pro+ cinese potrebbe arrivare sul mercato internazionale come X90 Pro. La confusione è evidente, la certezza sembra essere solo quella che la serie global avrà due modelli e non tre.

In attesa di nuove informazioni, questa volta più chiare, da parte di vivo, vi ricordiamo che la presentazione ufficiale dovrebbe arrivare l'ultimo giorno di gennaio 2023.

