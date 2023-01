Xiaomi 12 Lite si aggiorna in Europa a MIUI 14 e Android 13 | Download

Dopo essere stata presentata in Cina a metà dicembre, finalmente la MIUI 14 sta arrivando anche in Europa e lo sta facendo a partire da Xiaomi 12 Lite. Grazie al progetto Xiaomi.eu è già possibile avere il major update su diversi modelli europei, ma se si parla di aggiornamenti ufficiali è il modello Lite della serie 12 l'unico a essere stato aggiornato nel nostro continente.

Via all'aggiornamento MIUI 14 in Europa, al debutto su Xiaomi 12 Lite

L'aggiornamento in questione riguarda la build V14.0.3.0.TLIEUXM, cioè la MIUI 14 EEA che porta con sé anche il firmware Android 13 su Xiaomi 12 Lite. Tuttavia, non si tratta ancora di un rilascio in pianta stabile ma piuttosto della ROM in formato Stable Beta, che per chi non lo sapesse è quella destinata ai beta tester del programma Mi Pilot. Di conseguenza, per poterla installare ci sono due vie: quella ufficiale iscrivendosi al programma di beta testing o quella ufficiosa installando manualmente la ROM (a vostro rischio e pericolo).

Scarica MIUI 14 e Android 13 per Xiaomi 12 Lite

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il