POCO Pods e Redmi Buds 4 Active nelle prime immagini: ecco le nuove TWS di Xiaomi

Sembra passato un secolo dalle indiscrezioni in merito ai primi auricolari true wireless di POCO: tanti leak conclusi con l'uscita delle Buds Pro Genshin Impact Edition, rebrand di un modello targato Redmi. Ora un nuovo leak conferma ancora una volta il legame tra i due marchi partner di Xiaomi, con le prime immagini dedicate alle prossime TWS POCO Pods e Redmi Buds 4 Active.

POCO Pods e Redmi Buds 4 Active in arrivo: cosa sappiamo finora

Mentre siamo in attesa dei nuovi smartphone POCO – la serie X5 dovrebbe arrivare a stretto giro – ci sono novità anche per gli accessori del brand. Gli auricolari true wireless POCO Pods sono stati avvistati nelle prime immagini render: si tratta di cuffiette in-ear caratterizzate da uno stelo poco allungato ed un corpo inclinato (un design parecchio ispirato).

Non ci sono dettagli su specifiche e caratteristiche, mentre l'unica colorazione disponibile dovrebbe essere quella Black/Yellow dei render.

Abbiamo poi le Redmi Buds 4 Active: sostanzialmente si tratta degli stessi auricolari targati POCO, disponibili in versione Total Black oppure Beige. Entrambi i modelli sono protetti da una custodia di ricarica a ciottolo.

Le ultime TWS targate Redmi sono le Buds 4 e 4 Pro per il mercato italiano e le Buds 4 Lite per la Cina. Al momento non ci sono dettagli sull'uscita delle POCO Pods e delle Redmi Buds 4 Active, ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

