Yeelight Cube Smart Lamp: supporto HomeKit e Matter per la luce componibile

Xiaomi arricchisce il portfolio Yeelight con una nuova lampada smart per dare libero sfogo alla propria creatività e immaginazione. Presentata in occasione del CES 2023 di Las Vegas, Yeelight Cube Smart Lamp è un dispositivo componibile che offre supporto anche per i protocolli HomeKit e Matter.

Una lampada smart componibile per dar sfogo alla creatività: ecco Yeelight Cube Smart Lamp

Yeelight Cube Smart Lamp è composta da tre unità distinte e separate: Spot, Matrix e Panel. Queste unità possono essere assemblate insieme come fossero mattoncini LEGO, per creare composizioni uniche nel loro genere. Si potranno aggiungere scritte oppure illuminare i pannelli con dei gradienti per generare un'atmosfera vivace.

Questo nuovo prodotto sarà compatibile con il nuovo protocollo Matter, quindi non richiederà un hub centrale per essere connesso e supporterà automaticamente l'integrazione con Amazon Alexa e SmartThings di Samsung. Per gli utenti Apple, invece, sarà disponibile anche il supporto ad HomeKit per la gestione della casa intelligente tramite dispositivi iOS.

Yeelight ha anche annunciato che il supporto a Matter arriverà sull'intera lineup di prodotti Pro tramite aggiornamento OTA nel terzo trimestre del 2023, mentre non si hanno ancora informazioni ufficiali su disponibilità e prezzo del nuovo Cube Smart Lamp.

