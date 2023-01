Redmi potrebbe lanciare presto un nuovo smartphone: Note 12 Turbo

No, Xiaomi non ne ha ancora avuto abbastanza della serie Redmi Note 12. Stando a quanto trapelato in rete di recente, infatti, il colosso cinese si starebbe preparando a lanciare un ulteriore dispositivo, il sesto della serie, per l'esattezza. Stiamo parlando di Redmi Note 12 Turbo.

Redmi potrebbe lanciare presto il sesto smartphone della serie Note 12

A diffondere la notizia è stato il leaker Kacper Skrzypek, ormai noto e apprezzato per la sua affidabilità. Nel corso dell'anno, Xiaomi dovrebbe alzare il sipario su un ulteriore smartphone della serie Redmi Note 12 e del quale al momento si sa davvero poco, se non che sarà alimentato da un processore Qualcomm.

Il dispositivo in questione ha come nome in codice “marble” e verrà lanciato nel mercato cinese come Redmi Note 12 Turbo, da non confondere con Redmi Note 12 Pro Speed Edition, smartphone tra l'altro che è stato ufficializzato a fine dicembre. Stando a quanto riferito dalla fonte, i due saranno dispositivi completamente differenti e non si esclude la possibilità che Redmi 12 Note Turbo possa debuttare nel mercato globale con un nome differente.

We should expect one more Redmi Note 12 device, #RedmiNote12Turbo. Unfortunately, I don't know anything about that except the fact it's powered by Qualcomm CPU and the device codename is "marble". — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 9, 2023

Inoltre, un'altra fonte afferma che Redmi Note 12 Turbo verrà fornito con MIUI 14 basato su Android 13. Al momento, tuttavia, si hanno poche informazioni per capire in che fascia andrà a inserirsi questo presunto nuovo smartphone. Non ci resta che attendere per saperne di più.

