Xiaomi 13 Ultra potrebbe essere svelato al MWC 2023 con la serie 13 Global

Nelle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni sulla possibile presentazione ufficiale della serie 13 global e di Xiaomi 13 Ultra, il nuovo flagship della compagnia con fotocamere Leica. L'azienda cinese potrebbe svelare l'arrivo dei nuovi smartphone in occidente in occasione del Mobile World Congress 2023.

Il MWC 2023 s'infuoca: Xiaomi pronta a presentare 13S Ultra?

Dal 27 febbraio al 2 marzo si terrà l'annuale Mobile World Congress di Barcellona (MWC 2023) dove, a quanto pare, Xiaomi presenterà al mondo occidentale la nuova serie 13 in versione global, accompagnato probabilmente da quello che potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della fiera: Xiaomi 13 Ultra.

Questo nuovo smartphone nasce dalla collaborazione con Leica per un comparto fotografico davvero unico nel suo genere. Il modello 13 Ultra, infatti, non gioverebbe solamente dell'apertura variabile del diaframma (la prima volta per Xiaomi) ma anche della struttura 2G+6P delle lenti Leica, oltre alla stabilizzazione Gimbal e un nuovo teleobiettivo periscopico.

Se la presenza del modello 13 Ultra rimane in dubbio, sembra essere confermata da un primo teaser di Xiaomi la presenza della serie 13 global, composta dai modelli standard e Pro. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni da parte dell'azienda cinese per quanto riguarda la presenza alla kermesse catalana.

Vi ricordiamo che anche il team di GizChina.it sarà presente al MWC 2023 per offrirvi contenuti esclusivi dagli eventi più importanti della fiera spagnola.

