Redmi Note 12 Pro Speed Edition ufficiale: fotocamera e prestazioni al top!

Redmi ha appena lanciato in Cina il quarto smartphone della serie Note 12, che si posiziona tra i modelli Pro e Pro+. Stiamo parlando di Redmi Note 12 Pro Speed Edition, un medio-gamma dall'eccellente rapporto qualità-prezzo (del resto, cosa altro aspettarsi?). Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo arrivato!

Redmi Note 12 Pro Speed Edition ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Dal punto di vista estetico, Redmi Note 12 Pro Speed Edition è pressoché identico all'edizione standard, fatta eccezione per le colorazioni disponibili. Dal punto di vista delle specifiche, invece, questo modello si posiziona tra il Pro e il Pro+.

Iniziamo proprio dal display, un pannello da 6.67” con risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una luminosità di picco di 900 nit, supporto HDR10+ e punch hole per la fotocamera frontale. Redmi Note 12 Pro Speed Edition è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 778G, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione interna.

Prestazioni sempre al top non solo grazie a questa configurazione che lo inserisce tra i migliori medio-gamma del mercato, ma anche grazie al sofisticato sistema di raffreddamento a dodici strati per la dissipazione del calore.

Passando al comparto fotografico, troviamo una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 108 MP Samsung HM2, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale per selfie è da 16 MP. Tra le altre caratteristiche troviamo: due altoparlanti stereo Dolby Atmos, lettore di impronte digitali montato lateralmente, una grande batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W e Android 12 con MIUI 14.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition – Disponibilità e prezzo

Redmi Note 12 Pro Speed Edition è stato lanciato in Cina nelle colorazioni Shimmer Green, Time Blue e Midnight Black. Si parte con un prezzo di circa 230€ al cambio per la variante 6/128 GB. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

