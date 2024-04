Smartphone vecchio? Google Gemini ora è disponibile anche per voi

Con il lancio ufficiale di Google Gemini su Android, alcuni utenti sono rimasti sorpresi dal non poter utilizzare la nuova intelligenza artificiale a causa dell’incompatibilità con la versione del proprio sistema operativo. Per fortuna, però, a partire da oggi anche i possessori di smartphone più datati con Android 10 e Android 11 potranno usufruire dell’AI e sostituire Google Assistant sul proprio dispositivo.

Google Gemini ottiene la compatibilità ufficiale con Android 10 e 11

Crediti: Google

Originariamente, l’app ufficiale di Google Gemini è stata rilasciata con la compatibilità per Android 12 e versioni superiori del sistema operativo mobile. Questo ha causato problemi agli utenti che posseggono ed utilizzano quotidianamente smartphone con versioni inferiori che per qualche motivo il produttore ha deciso di non aggiornare più.

Finalmente, però, da oggi gli utenti con Android 10 (2019) e Android 11 (2020) potranno installare ed utilizzare liberamente Google Gemini, approfittando anche della possibilità di sostituire Google Assistant per utilizzare l’intelligenza artificiale come assistente virtuale sul proprio smartphone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le