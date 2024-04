OPPO A60 ufficiale: si alza l’asticella, fascia bassa con ricarica potente

L’evoluzione di batterie e ricariche ci ha portato oggi ad avere smartphone anche piuttosto economici capaci di avere alti amperaggi e ricariche molto potenti, come nel caso di OPPO A60. Nonostante si presenti sul mercato come un prodotto di fascia medio/bassa con un prezzo nella media, vanta una ricarica Super VOOC da ben 45W con cui caricare la sua 5.000 mAh.

OPPO A60 è il nuovo smartphone di fascia media con tecnologia Super VOOC

Ecco la scheda tecnica:

Dimensioni di 165,71 x 76,02 x 7,68 mm per 186 grammi

Colorazioni Nero Viola e Verde

Sensore ID laterale e riconoscimento facciale 2D

Display LCD da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nits

(1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nits SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53

GPU Adreno 610 a 1.114 MHz

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD

di ROM UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 45W

con ricarica Super VOOC a Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ingresso mini-jack

Doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità

f/1.8-2.4 con sensore di profondità Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con ColorOS 14

OPPO A60 è disponibile ufficialmente in Vietnam al prezzo di 5.490.000 VND (201€) per la variante base da 8/128 GB e di 6.490.000 VND (238€) per quella da 8/256 GB.

