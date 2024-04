L’aspirapolvere ILIFE G80 a soli 83€: potente, conveniente e senza fili!

Leggero, dal design minimale e dotato di caratteristiche essenziali: questo è ILIFE G80, un aspirapolvere senza fili economico e potente, in grado di dare grandi soddisfazioni grazie al suo rapporto qualità/prezzo super conveniente, specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione EU.

ILIFE G80 è in offerta con codice sconto e spedizione EU ad un prezzo super!

Il prezzo di ILIFE G80 scende a soli 83€ grazie al nuovo codice sconto dello store Geekbuying: un prezzo ghiotto, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Un’occasione da cogliere al volo, specialmente se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili dal prezzo abbordabile e dotato di un buon livello di potenza! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ma quali sono le caratteristiche di ILIFE G80? Per prima cosa si tratta di un aspirapolvere wireless, quindi libero dall’ingombro dei cavi. Il contenitore dello sporco ha una capienza di 650 ml mentre sulla spazzola sono posizionate delle comode luci LED per illuminare lo sporco lungo il percorso (e non dimenticare nessun punto). La testa è inclinabile di 270°, per dei movimenti più fluidi durante le pulizie. In confezione sono presenti vari accessori come la spazzola per tappeti, il modulo aspirabriciole e quello per raggiungere i punti più stretti. Il vacuum cleaner offre due modalità, in base alla potenza: quella Normale, da 10.000 PA e fino a 45 minuti di autonomia, e quella Max, con un’aspirazione massima di 22.000 PA.

