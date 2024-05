Come usare il flash LED per le notifiche con Xiaomi HyperOS

Lo sapevate che HyperOS, la nuova versione della UI di Xiaomi che ha preso il posto della MIUI, permette di usare il flash LED per le notifiche? Oggi più che mai, il mercato è pieno di smartphone con schermo AMOLED, e questo significa poter usare l’Always-On Display per essere informati della ricezione di notifiche anche quando non lo si utilizza. Può però capitare di poggiare il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, e questo significa non poter vedere il display per sapere se ne sono arrivate: ecco come sfruttare il flash della fotocamera per poterlo fare comunque.

Xiaomi HyperOS permette di usare il flash LED della fotocamera per le notifiche

Scavando fra i menu delle numerose funzionalità presenti nella HyperOS di Xiaomi si trova quello relativo all’Accessibilità, che solitamente è rivolto agli utenti che necessitano di opzioni aggiuntive per compensare le limitazioni sensoriali relative vista, fisico e udito. Proprio in quest’ultimo caso, chi ha problemi d’ascolto potrebbe preferire sapere che è arrivata una notifica con un mezzo visivo anziché uditivo come la classica suoneria e/o vibrazione.

In questo interviene il flash LED della fotocamera: attivando la funzione protagonista di questa guida, lampeggia ogni volta che arriva una notifica, feature utile anche per chi non ha difetti uditivi. Ecco come attivarla:

Vai nel menu delle Impostazioni Scorri in basso e clicca su “Impostazioni aggiuntive“ Clicca su “Accessibilità“ Vai nella schermata “Udito“ Seleziona “Fascio di luce per le notifiche“ Attiva la voce “Flash della fotocamera“

Volendo, c’è un’ulteriore opzione facoltativa: cliccando su “Schermo“, si può scegliere di far illuminare anche il display di un determinato colore (Blu, Verde, Giallo, Arancione, Rosso o Viola) alla ricezione delle notifiche; cliccando su “Anteprima“, infine, si può avere un assaggio di quale sarà l’effetto finale della configurazione scelta.

