POCO F6 Pro su Geekbench: i primi benchmark “confermano” le specifiche

Aggiornamento 03/05: dopo la versione base anche F6 Pro è stato avvistato nei primi benchmark. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

È da diverso tempo ormai che si parla del prossimo modello della serie F di POCO e non sono mancate indiscrezioni di tutti i tipi. POCO F6 e F6 Pro sono vicinissimi al debutto (nei mercati Global) e a riprova di ciò, ecco fare capolino anche i primi benchmark su Geekbench che non fanno altro che “confermare” alcuni dettagli già anticipati dai vari leak.

POCO F6 sarà la versione Global di Redmi Turbo 3: eccolo nei primi benchmark (e c’è spazio anche per F6 Pro)

Redmi Turbo 3 – Crediti: Redmi

Il nostro POCO F6 sarà la versione Global di Redmi Turbo 3, dispositivo lanciato in Cina da pochissimo. È questa l’ipotesi più plausibile in merito all’identità del prossimo membro della serie F, ossia un rebrand della costola di Xiaomi. Di recente il telefono è stato avvistato su Geekbench con la sigla 24069PC21G, quindi si tratta proprio del modello Global. Il dispositivo ha totalizzato 1.884 punti in single-core e 4.799 in multi-core, arriva con Android 14 lato software, 12 GB di RAM e lo Snapdragon 8s Gen 3. Quest’ultimo sarà una delle chicche del dispositivo: parliamo infatti di un chipset di fascia medio alta che deriva direttamente dallo Snapdragon 8 Gen 3, ultimo SoC di punta targato Qualcomm.

Crediti: 91mobiles

Insomma, il lancio di POCO F6 si fa sempre più vicino: il debutto dovrebbe avvenire già a maggio mentre secondo altri insider il dispositivo arriverà entro luglio (restano più generici sul periodo d’uscita). Stando alle ultime novità potremmo aspettarci anche una versione speciale a tema Deadpool; inoltre non è da escludere la presenza di POCO F6 Pro, fratello maggiore che potrebbe presentarsi come la versione Global di Redmi K70. Lo scorso anno abbiamo avuto POCO F5 ed F5 Pro quindi è probabile che anche quest’anno ci saranno due modelli. E infatti il fratello maggiore sarebbe anche stato avvistato nei primi benchmark.

Crediti: Mysmartprice

Il dispositivo è apparso su Geekbench con la sigla 23113RKC6G: osservando i dettagli del chipset è chiaro che si tratta dello Snapdragon 8 Gen 2. Insomma, un altro indizio che unisce POCO F6 Pro e Redmi K70. Dei benchmark emerge la presenza di una versione con 16 GB di RAM mentre il software a bordo sarà basato su Android 14.

Cosa aspettarsi dai nuovi smartphone della serie F – Schede tecniche presunte

POCO F6 POCO F6 Pro Dimensioni di 160,5 x 74,4 x 7,8 mm per 179 grammi Dimensioni di 160,86 x 74,95 x 8,21 mm per un peso di 209 grammi Certificazione IP64 certificazione IP? Display OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, profondità colore a 12 bit, campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nit, PWM Dimming a 1.920 Hz, protezione Gorilla Glass Victus Display TCL C8 OLED a 12 bit da 6,67″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 4.000 nit

Lettore d’impronte ottico sotto il display Lettore d’impronte ottico sotto il display Raffreddamento al liquido con tecnologia proprietaria ICELOOP Raffreddamento al liquido con camera di vapore SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A5104) GPU Adreno 735 GPU Adreno 740 12/16 GB di RAM LPDDR5X 12/16 GB di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90W Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Dual GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, speaker stereo Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.59 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con Light Hunter 800, OIS, ultra-grandangolare e macro Selfie camera da 20 MP Selfie camera da 16 MP Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

