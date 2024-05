Redmi Buds 4 x Harry Potter ora a meno di 40€: imperdibili a questo prezzo!

Nonostante sia passato parecchio tempo dalla fine della saga del maghetto più famoso al mondo, accessori e gadget non accennano a diminuire. Xiaomi in particolare ha lanciato una sfilza di soluzioni pensate per gli appassionati di Harry Potter, anche di recente (con le versioni speciali di Redmi Turbo 3 e Redmi Pad Pro). Se stai cercando un prodotto discreto (ma non troppo!) ed economico, allora ecco l’occasione perfetta: gli auricolari true wireless Redmi Buds 4 x Harry Potter scendono ad un prezzo assurdo grazie al nuovo codice sconto di AliExpress!

Codice sconto Redmi Buds 4 x Harry Potter: risparmia con questo Coupon AliExpress (e la spedizione è gratis)

Crediti: Redmi

Le TWS Redmi Buds 4 sono una soluzione budget ma completa a tutto tondo: le cuffiette sono dotate di indossabilità in-ear, driver dinamici da 10 mm, cancellazione attiva del rumore ANC fino a 35 dB, riduzione del rumore AI durante le chiamate e tanta autonomia (fino a 30 ore con la custodia e fino a 6 ore con una singola ricarica). La versione speciale dedicata al celebre maghetto britannico arriva con una confezione speciale, un look personalizzato, una fantastica custodia protettiva e vari sticker.

Crediti: Redmi

Gli auricolari true wireless Redmi Buds 4 x Harry Potter sono in offerta con codice sconto su AliExpress, al prezzo di 39€ e con spedizione gratis. Un’occasione imperdibile per risparmiare tantissimo su un accessorio sempre utile e dotato di uno stile unico. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

