Redmi Band 2 ufficiale: è una smartband o uno smartwatch?

Non solo smartphone: oltre alla presentazione della serie K60 e di Note 12 Pro Speed Edition, si è tenuta la presentazione di Redmi Watch 3 ma anche di Redmi Band 2. Il sub-brand Xiaomi ha così deciso di rinnovare integralmente il suo catalogo di indossabili, portando al pubblico sia un nuovo smartwatch che una nuova smartband. Vediamo quali sono le sue novità in termini di specifiche tecniche e prezzo di vendita.

Xiaomi presenta Redmi Band 2: ecco come si evolve la sua smartband low-cost

Così come accaduto col suddetto Watch 3, anche Redmi Band 2 aumenta nelle dimensioni, passando da uno schermo 2.5D da 1,08″ a un più ampio 1,47″ con risoluzione 320 x 172 pixel, densità di 247 PPI e 450 nits. Questa diagonale fa sì che il pannello TFT occupi una porzione della sezione frontale pari al 77%, oltre al supporto di oltre 100 watch faces. La scocca è disponibile in due colorazioni e con 6 varianti di cinturini colorati, è spessa 9,99 mm, pesa 15 grammi e integra una batteria da 210 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia.

Il reparto hardware non manca dell'ormai sempre più presente sensore SpO2 per l'ossigenazione del sangue che, con la certificazione 5ATM fino a 50 metri di profondità, permette l'utilizzo di oltre 30 modalità sportive.

Prezzo e disponibilità

Redmi Band 2 è stata presentata ufficialmente al prezzo di listino di circa 23€, cioè 169 yuan per la Cina, un piccolo aumento rispetto ai 99 yuan del primo modello. Resta da vedere se e quando arriverà anche in Europa e in Italia.

