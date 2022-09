Le Redmi Buds 4 e 4 Pro arrivano in Italia, già disponibili su Amazon

Dopo il debutto in Cina e i primi segnali in merito al lancio Global, ecco che le Redmi Buds 4 e 4 Pro sono finalmente disponibili anche per il mercato internazionale: entrambe le cuffie true wireless arrivano in Italia e sono comparse fin da subito su Amazon, insieme al prezzo di vendita.

Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro disponibili in Italia: caratteristiche e novità

Buds 4

Per quanto riguarda le caratteristiche degli auricolari true wireless di Redmi, non ci sono novità rispetto alle versioni viste in Cina. Si tratta di cuffiette dallo stile essenziale e fresco, uno con design a capsula e uno con stelo allungato; in entrambi i casi abbiamo il supporto all'ANC, con cancellazione del rumore di fondo fino a 35 dB e fino a 43 dB (rispettivamente standard e Pro).

Buds 4 Pro

Il modello maggiore offre il Bluetooth 5.3, codec LC3, modalità a bassa latenza fino a 59 ms ed audio spaziale a 360°.

Prezzo e disponibilità in Italia

Gli auricolari true wireless Redmi Buds 4 e Buds 4 Pro debuttano in Italia e sono già presenti su Amazon al prezzo di 59.9€ e 89.9€: nel momento in cui scriviamo non risultano disponibili ma possono comunque essere acquistate. Significa che probabilmente le vendite cominceranno a stretto giro: di seguito trovate i link alle pagine dei prodotti.

