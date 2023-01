MIUI 14 Stabile: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download

Con l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 13, il team di sviluppatori di Xiaomi ha ufficialmente rilasciato il suo major update che prende il nome di MIUI 14. Il suo lancio è coinciso con la presentazione di Xiaomi 13 e 13 Pro, ma parliamo della nuova versione dell'interfaccia proprietaria che prenderà posto sui vari smartphone compatibili nei mesi a venire. Dopo aver dato via al programma di Beta Testing per i primi modelli disponibili, sta partendo l'aggiornamento stabile. Ecco quindi quali sono le novità introdotte da Xiaomi e su quali smartphone verranno rilasciate.

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio

MIUI 14 Stabile: tutte le versioni disponibili per i modelli Xiaomi, Redmi e POCO

All'interno di questo articolo trovate la lista completa ed esaustiva con tutti i modelli di smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO che hanno ricevuto, stanno ricevendo o riceveranno l'aggiornamento MIUI 14. Si tratta di una lista parziale, che andrà a completarsi nel tempo con l'aggiunta dei modelli che verranno aggiunti alla roadmap. Ogni modello elencato ha con sé le varie ROM disponibili, che si tratti di MIUI 14 China, India, Global ed EEA qualora fossero disponibili. Se trovaste indicate la dicitura “Stable Beta”, significa che la ROM rilasciata è ancora a metà fra Beta e Stabile, come spiegato nell'articolo dedicato. Per ogni smartphone, poi, le ROM possono essere disponibili in modalità Recovery e/o Aggiornamento manuale: nel primo caso, la ROM va installata tramite modalità Recovery, mentre nel secondo è l'aggiornamento OTA da installare tramite app Updater o altre modalità indicate a fine articolo.

Modello Versione Recovery Aggiornamento manuale XIAOMI Xiaomi 13 V14.0.11.0.TMCCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 13 Pro V14.0.4.0.TMBCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 12 V14.0.2.0.TLCCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 12 Pro V14.0.4.0.TLBCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 12 Pro Dimensity V14.0.3.0.TLGCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 12 Lite Xiaomi 12X Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S V14.0.3.0.TLTCNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi 12S Pro V14.0.3.0.TLECNXM (China) Scarica – Xiaomi 12S Ultra V14.0.2.0.TLACNXM (China) Stable Beta Scarica – Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G V14.0.2.0.TKICNXM (China) Stable Beta Scarica Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10S Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI Xiaomi CIVI 1S Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX Fold 2 Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ REDMI Redmi K60 V14.0.11.0.TMNCNXM (China) Scarica Scarica – Redmi K50 V14.0.4.0.TLNCNXM (China) Scarica – Redmi K50 Pro V14.0.5.0.TLKCNXM (China) Stable Beta Scarica – Redmi K50 Ultra Redmi K50 Gaming Redmi K50i Redmi K40 Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro+ Redmi K40 Gaming Redmi K40S Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro/Pro+/Discovery Redmi Note 12 Pro Speed V14.0.2.0.SMSCNXM (China) Scarica – Redmi Note 11 Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 5G Redmi Note 11 NFC Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11 SE Redmi Note 11T Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 11E Redmi Note 11E Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10S Redmi Note 10T Redmi Note 10T 5G Redmi 10 Redmi 10 2022 Redmi 10 Prime Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 Power Redmi 10A Redmi 10C Redmi Pad POCO POCO F4 POCO F4 GT POCO F3 POCO F3 GT POCO X4 Pro POCO X4 GT POCO X3 Pro POCO X3 GT POCO M5 POCO M5s POCO M4 5G POCO M4 Pro POCO M4 Pro 5G POCO M3 Pro 5G

Come installare la MIUI 14

MIUI 14 China

Qualora per lo smartphone interessato fosse disponibile unicamente la MIUI 14 China, il consiglio è sempre quello di affidarsi ai porting Xiaomi.eu per evitare problemi. Questo perché le ROM cinesi sono prive di lingua italiana e servizi Google, oltre alla presenza di app e servizi utilizzabili solamente in Cina. Per passare da ROM Global/EEA a ROM China è necessariamente richiesto lo sblocco del bootloader e la successiva installazione della ROM Recovery tramite custom recovery TWRP.

ATTENZIONE: effettuare lo sblocco del bootloader implica la formattazione dello smartphone, pertanto vi invito a effettuare un backup dei dati che voleste conservare per non perderli.

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot

Collegalo al PC via USB

Nella cartella ADB (solitamente “platform tools“) tieni premuto il tasto Shift, clicca col destro del mouse in un punto vuoto e seleziona “Apri finestra PowerShell qui”

Inserisci il comando “fastboot devices” per verificare che lo smartphone sia correttamente rivelato (dovrebbe comparire una stringa alfanumerica)

Inserisci il comando “fastboot boot recovery twrp.img” (al posto di “twrp” inserisci il nome esatto del file TWRP che stai usando) e premi Invio mentre tieni premuto il tasto Volume Su per avviare lo smartphone in modalità TWRP

Dalla schermata TWRP clicca su “Install” e seleziona il file della Recovery ROM

Avvia la procedura d'installazione e riavvia lo smartphone

MIUI 14 Global & EEA

Qualora la MIUI 14 Global/EEA fosse disponibile per il vostro smartphone, ecco come potete effettuare l'installazione:

Modalità Recovery Rinominate il file scaricato in “update.zip” e spostatelo nella directory principale della memoria nello smartphone Riavviate lo smartphone in modalità recovery Scorrendo con i tasti del volume e selezionate l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Power Installatelo e scegliete “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo

Modalità Fastboot Scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Riavvia lo smartphone in modalità Fastboot: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Avvia MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare l'installazione

Modalità Aggiornamento Manuale Scarica la ROM e copiala nella memoria dello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“ Clicca sul logo MIUI in alto a sinistra Clicca sui tre pallini in alto a destra Seleziona “Scegli il pacchetto d'aggiornamento“ Scegli la ROM nella memoria ed avvia l'update



