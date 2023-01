MIUI 14 Stabile arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Sono sempre di più i metodi per avere la MIUI 14 a bordo del proprio smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, e uno di questi è legato al lavoro del team Xiaomi.eu. Dopo aver svolto il porting della MIUI 14 Beta, è arrivato il turno dell'aggiornamento Stabile, quello che in molti aspettavano per poter aggiornare il proprio terminale all'ultima versione disponibile della UI proprietaria. Per molti, infatti, il major update tarderà ad arrivare rispetto alla controparte cinese, perciò avere una ROM da installare con anche mese d'anticipo potrebbe rivelarsi un vantaggio non di poco conto.

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio

L'aggiornamento MIUI 14 inizia il suo percorso in Europa grazie al team Xiaomi.eu

Forse già le conoscete, ma in caso contrario dovete sapere che le ROM Xiaomi.eu nascono per prendere le ROM cinesi di Xiaomi e crearne una versione per noi europei, quando ancora le ROM Global ed EEA non esistevano. Questo significa la pre-installazione di servizi e app Google così come della lingua italiana, oltre alla rimozione di bloatware e servizi inutili per noi che non viviamo in Cina. Oggi che esistono le ROM occidentali, il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu risulta utile per coloro che non vogliono aspettare le tempistiche non sempre tempestive di rilascio degli aggiornamenti da parte di Xiaomi. A volte può capitare che un modello cinese riceva un aggiornamento giorni se non settimane o mesi prima della sua controparte europea.

Modello Versione MIUI Fastboot ROM Xiaomi 12S mayfly V14.0.4.0.TLTCNXM Scarica Xiaomi 12S Pro unicorn V14.0.2.0.TLECNXM Scarica Xiaomi 12S Ultra thor V14.0.2.0.TLACNXM Scarica Xiaomi 12 cupid V14.0.2.0.TLCCNXM Scarica Xiaomi 12 Pro zeus V14.0.4.0.TLBCNXM Scarica Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition daumier V14.0.3.0.TLGCNXM Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir V14.0.2.0.TKICNXM Scarica Redmi K50 rubens V14.0.4.0.TLNCNXM Scarica Redmi K50 Pro matisse V14.0.5.0.TLKCNXM Scarica

Come installare MIUI 14 Xiaomi.eu

Visto che parliamo di una custom ROM, per l'installazione dei porting del team Xiaomi.eu bisognare adoperarsi a tecniche di modding, partendo dallo sblocco del bootloader e l'installazione tramite custom recovery TWRP qualora si trattasse di Recovery ROM. Fate attenzione, perché questo tipo di procedura potrebbe significare la formattazione della memoria dello smartphone, pertanto vi invito a fare un backup dei dati che volete eventualmente conservare.

Come installare Xiaomi.eu in formato Recovery ROM

Come installare Xiaomi.eu in formato Fastboot ROM

