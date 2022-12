vivo X90 Pro Global avrà specifiche differenti? La risposta su Geekbench

Il lancio della serie X90 in versione internazionale sarebbe previsto verso fine gennaio: manca ancora una conferma ufficiale e nel frattempo vivo X90 Pro è stato avvistato nei primi benchmark su Geekbench. Ci saranno novità per quanto riguarda le specifiche oppure avremo a che fare con il medesimo modello lanciato in Cina?

vivo X90 Pro Global su Geekbench: ecco i dettagli delle specifiche

La domanda di cui sopra è più che lecita: secondo quanto trapelato in precedenza, la serie X90 dovrebbe arrivare nel mercato internazionale con un componente in meno. Si parla, infatti, di vivo X90 e X90 Pro in versione Global, ma non ci sarebbe spazio per la variante Pro+. Quest'ultimo è l'unico del trittico ad avere dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 mentre gli altri due modelli sono equipaggiati con il Dimensity 9200 di MediaTek.

Non sappiamo quale sarà la configurazione precisa in arrivo fuori dalla Cina, ma da Geekbench scopriamo che il vivo X90 Pro Global avrà le stesse specifiche della versione asiatica. Lo smartphone è stato certificato con la sigla V2219 (con tanto di immagini e nome commerciale), per poi passare ai primi benchmark.

Qui troviamo anche la sigla k6985v1_64, la quale fa riferimento proprio al Dimensity 9200 (così come la frequenza massima di 3.05 GHz). Il dispositivo avrà dalla sua Android 13 e 12 GB di RAM.

Insomma, la versione Global dovrebbe essere la stessa presentata in Cina. La gamma X90 internazionale mancherà di un modello con Snapdragon 8 Gen 2? Al momento non sappiamo come si evolverà la situazione: le indiscrezioni riferiscono che non avremo una versione Pro+ mentre il fratello Pro presenta il chipset MediaTek.

Restiamo in attesa di ulteriori novità e nel frattempo vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato alla gamma X90.

