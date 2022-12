La serie vivo X90 fuori dalla Cina: abbiamo una data Global

A distanza di pochissimo dalle prime certificazioni, che facevano già presagire un lancio internazionale, arrivano i primi dettagli (per ora sotto forma di leak) in merito alla data di presentazione della serie vivo X90 in versione Global: i nuovi top di gamma del brand cinese stanno arrivando!

vivo X90 e X90 Pro in versione Global: spunta una data di presentazione

Nel momento in cui scriviamo non è ancora arrivata la conferma dall'azienda, ma è trapelato un post leak. In base a quanto si evince, la data di presentazione di vivo X90 Global sarebbe fissata per il 31 gennaio 2023; si parla poi di “serie”, quindi vedremo più modelli. Il trittico verrà riproposto al completo anche fuori dalla Cina?

A quanto pare arriveranno in versione Global solo il modello base e il fratello maggiore vivo X90 Pro: dovrebbe mancare all'appello la versione superiore Pro+ (con Snapdragon 8 Gen 2 e zoom a periscopio). Avremo quindi solo dispositivi con Dimensity 9200? O magari il flagship Pro Global avrà un cambiamento nel chipset e adotterà la soluzione Qualcomm?

Se volete conoscere tutti i segreti della serie X90 date un'occhiata ai nostri approfondimenti dedicati al trio (che potrebbe arrivare da noi con un elemento in meno.

