I taxi volanti arrivano in Italia: ecco quanto costerà usarne uno

Quello che prima era fantascienza, adesso sta per diventare realtà: mi riferisco alla tecnologia eVTOL, acronimo che sta per electric Vertical Take-Off and Landing, più comunemente chiamati taxi volanti. C'è chi ne parla anche come auto volanti, ma è ancora remoto un futuro in cui ogni persona potrà avere un veicolo personale del genere, mentre è decisamente più vicina una realtà in cui veicoli del genere vengono usati come trasporto di gruppo.

Milano e Roma si contendono il primato per i primi voli con taxi volanti in Italia

Il Volocity di Volocopter

Tutto è partito il 6 ottobre 2022, quando dall'aeroporto Fiumicino di Roma è decollato il primo volo sperimentale di VoloCity, modello prodotto dall'azienda tedesca Volocopter, in cui la stessa società Aeroporti di Roma ha investito. Ma anche se il primo volo del genere si è tenuto nella capitale italiana, Milano è in pole position per introdurre questa innovazione al pubblico in Italia. Il progetto di SEA Aeroporti di Milano, che ha in mano la gestione dei due aeroporti meneghini, sta creando una joint venture a cui sarà affidata la costruzione di due vertiporti nel capoluogo lombardo; per “vertiporto” si intende quello che possiamo definire a tutti gli effetti l'aeroporto per gli aerotaxi, cioè una zona in cui sia possibile effettuare decolli e atterraggi verticali.

Il progetto prevede la costruzione di un vertiporto principale a Malpensa, a cui si aggiungeranno altre strutture urbane più piccole (circa 3.000/4.000 mq). Secondo le stime del Politecnico di Milano, in Lombardia ci sono 17 aree che si prestano alla costruzione di strutture del genere: oltre a Malpensa e Linate, 9 sarebbero per l'ambito urbano e 6 per quello regionale; fra queste ci sarebbe anche una struttura per la zona del lago di Como per incentivare il trasporto turistico. Ma nella mente dell'AD di SEA, Armando Brunini, ogni capoluogo di provincia sarà dotato di un vertiporto nel prossimo futuro. Parlando di date, i lavori in Lombardia partiranno dal 2024, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 durante cui partiranno i primissimi voli commerciali. Per l'iniziale tratta Malpensa-Milano è previsto un costo iniziale di 120€ per 2 passeggeri, “grosso modo quello che si paga con un Ncc” afferma Brunini. Affinché i prezzi si abbassino sarà necessaria l'introduzione degli aerotaxi da 4/6 passeggeri, quando la stessa tratta sarà fatta pagare circa 70/80€.

Secondo le stime di SEA, dal 2030 si prevedono circa 2.000 passeggeri al giorno trasportati dai taxi volanti, ma oltre a Milano c'è anche Roma che sta lavorando per essere la prima a lanciare questo tipo di servizio. Anche se il progetto di SEA per il vertiporto di Porta Roma “è ancora da decidere“, la società Aeroporti di Roma ha come obiettivo quello di collegare gli scali di Fiumicino e Ciampino con la città già per il Giubileo 2025. E c'è anche il Piano Strategico Nazionale di Enac, che per l'Advanced Air Mobility italiana prevede la costruzione di vertiporti anche in altre città, come Bari, Cortina, Torino e Venezia. Per quest'ultima, il gestore dell'aeroporto veneziano SAVE sta lavorando alla costruzione del primo vertiporto veneto a Chioggia. Anche il comune di Torino sta procedendo in tal senso, in collaborazione con l'americana Joby Aviation per il progetto del vertiporto all'interno della struttura SkyGate.

A questo punto, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: perché preferire una tecnologia nuova come quella dei taxi volanti rispetto agli elicotteri? Come dimostrano i test condotti da Volocopter, un modello come il suo VoloCity è quattro volte meno rumoroso rispetto a un elicottero, e ciò lo rende più ideale da essere utilizzato in un contesto urbano, dove il rumore di un elicottero sarebbe eccessivamente fastidioso per la quiete pubblica; e poi, la tecnologia eVTOL utilizza motori elettrici anziché quelli a benzina avio degli aeromobili tradizionali, quindi con un occhio all'ambiente.

