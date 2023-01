I giapponesi di Rapidus sfidano TSMC: produzione a 2 nm nel 2025

La competizione per TSMC sta aumentato in questi mesi, con nuove aziende pronte a produrre chip a velocità maggiori. Una di queste è Rapidus, aziena produttrice di chip finanziata dal governo giapponese, che ha annunciato di essere pronta a far partire la produzione a 2 nm già nel 2025.

Rapidus prova a guadagnare terreno: i prototipi dei chip a 2 nm pronti nel 2025

TSMC, se i piani di produzione venissero rispettati, dovrebbe iniziare il processo a 2 nm già nel 2024, con la produzione di massa già disponibile nel 2025. In modo molto similare, anche Samsung si sta preparando alla produzione a 2 nm negli stessi tempi, con i chip che dovrebbero essere pronti nel corso dei prossimi 2 anni.

Rapidus ha tanto terreno da recuperare, dato che solo i prototipi saranno pronti del 2025, con la produzione di massa che potrebbe slittare ancora di qualche anno. La compagnia, inoltre, finalizzerà i piani per la propria struttura nel mese di marzo, probabilmente vicino ad un sito in grado di sostenere una grande capacità elettrica.

La location scelta per la fabbrica, inoltre, secondo il presidente Atsuyoshi Koike dovrà attrarre i talenti locali e esteri in modo semplice. “Miriamo non solo a produrre chip avanzati, ma anche a stabilire un modello di business ad alto margine” ha dichiarato il presidente di Rapidus.

La rapida ascesa del Giappone nel settore della produzione di chip potrebbe rappresentare un serio rischio per la Cina, anche grazie alla forte alleanza con gli Stati Uniti stabilita nel corso degli anni.

