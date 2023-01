La tua auto diventa smart con questa radio con Android (a meno di 90€)

L'autoradio smart KROAK K-CS01 è il dispositivo perfetto per chi vuole provare il brivido di Android all'interno della propria vettura: musica, video, mappe e tante funzionalità ad un prezzo super accessibile grazie a questo codice sconto di Banggood!

Radio smart Android per auto: risparmia con questo codice sconto targato Banggood

Si tratta di un dispositivo dotato di una radio stereo ed un ampio schermo LCD da 7″ di diagonale (HD, 1024 x 600 pixel); ovviamente ci troviamo alle prese con una soluzione touch, in modo da poter gestire le varie funzionalità in modo comodo e veloce durante la guida.

Oltre a fungere da autoradio, il dispositivo integra varie applicazioni e funzioni utili: è presente il Play Store, ma anche il browser web Google Chrome, Maps per la navigazione satellitare (non manca il GPS), YouTube. Si tratta in tutto e per tutto di un mini tablet ed è possibile installare le app preferite, controllare il calendario e così via.

Vi segnaliamo che il dispositivo è fatto per essere montato all'interno del cruscotto.

KROAK K-CS01 è l'autoradio smart con Android per tutte le tasche ed è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa su Banggood.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

