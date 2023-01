Nothing Watch (1) potrebbe essere lo smartwatch con più stile di sempre

Prima abbiamo visto Book (1), poi è stato il turno di Head (1) e all'appello sembrava mancare proprio Nothing Watch (1), quello che potrebbe essere il primo smartwatch della compagnia. Sin dalla sua fondazione, Nothing ha rimarcato la volontà di non essere un altro mero produttore di smartphone, ma di puntare a creare sin da subito un ecosistema valido e originale. Certo, il suo prodotto più importante risponde al nome di Nothing Phone (1), ma è anche vero che il primo prodotto a essere stato lanciato sono state proprio le cuffie Ear (1), a cui sono seguite le Ear (Stick). In ogni caso, l'intento della startup di Carl Pei è quello di lasciare il segno, creando prodotti che spicchino rispetto alla massa.

Nothing Watch (1): c'è chi lo ha immaginato con un design veramente all'avanguardia

E se finora il catalogo Nothing ci è riuscito è grazie all'adozione di uno stile originale, contraddistinto dall'utilizzo di linee ricercate e materiali trasparenti che diano spazio alla componentistica interna. Ed è proprio ciò che ritroviamo in queste immagini concept realizzate pensando a un ipotetico Nothing Watch (1). Quello che ha immaginato il designer JunSeo Oh è un orologio che riprende la firma estetica di Nothing, con tanta trasparenza che lasci intravedere ciò che solitamente è nascosto dalla scocca.

È palpabile la somiglianza della cassa in ceramica da 45 mm con il look degli Apple Watch, ma non sorprenderebbe che un brand così attento al design non si lasci ispirare dall'iconico lavoro di Cupertino. Ma al contrario degli orologi della mela morsicata, qua avremmo un prodotto più azzardato e rivolto principalmente agli amanti della tecnologia che adorano vedere le componenti interne di un prodotto senza la necessità di smontarlo.

Sulla base di quanto fatto e dichiarato finora, l'impressione è che il lancio di uno smartwatch targato Nothing non sia una questione di “se” ma di “quando“. Avendo puntato sin da subito al concetto di ecosistema, quale migliore prodotto se non un indossabile per elevarlo ulteriormente? Praticamente ogni produttore di smartphone ha il suo orologio smart, e sarebbe un'ulteriore occasione per Nothing di mettere in mostra il suo desiderio di originalità estetica e funzionale.

In alternativa, il concept di Gian Luigi Singh raffigura un Nothing Wrist (1) totalmente differente, mantenendo l'impronta iconica dettata dalla trasparenza della scocca da 38 mm ma con forme più spigolose e un quadrante meno stondato. E voi quale stile preferiste? Ditecelo qua sotto nei commenti.

