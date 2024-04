Samsung e One UI 6.1.1: la grande novità saranno i video AI

Ogni volta che esce un nuovo top di gamma della serie Samsung Galaxy S esce una nuova versione della One UI, ma prima della One UI 7 che dovremmo vedere con S25 ci sarebbe la One UI 6.1.1. A svelarne l’esistenza è il conclamato leaker Ice Universe, che oltre a darci questo dettaglio aggiunge che la sua principale innovazione dovrebbe rispondere al nome di Video AI.

Samsung vuole usare l’AI generativa anche nei video, a partire dalla One UI 6.1.1

The key functional innovation of One UI 6.1.1 will be video AI. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 25, 2024

La creazione dell’attuale One UI 6.1 si fonda su Galaxy AI, con cui l’intelligenza artificiale viene implementata per tutta una serie di funzionalità software. Per esempio, l’AI generativa viene utilizzata in ambito fotografico per spostare soggetti e oggetti e per allargare le foto e riempire le parti aggiunte sulla base dell’immagine attorno, oppure con Instant Slow Motion per rallentare qualsiasi tipo di video in memoria, anche quelli registrati senza lo slow motion.

Il post di Ice Universe non si spinge nello spiegare cosa si intenda con questi “Video AI”, ma possiamo presumere che funzioni in maniera similare alle foto, magari eliminando/spostando soggetti che disturbano la ripresa o opzioni similari. Sarà interessante capirne il funzionamento, perché l’elaborazione AI di un video risulta molto più complessa e richiedente di risorse rispetto a una foto.

Il debutto della One UI 6.1.1 dovrebbe avvenire all’evento estivo Samsung Unpacked, di cui sappiamo data e luogo, a partire dai prossimi pieghevoli Z Fold 6 e Z Flip 6.

