Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra esiste? Un nuovo indizio lo conferma

Aggiornamento 05/04: un noto leaker conferma l’esistenza della variante Ultra, trovate i dettagli a fine articolo.

E se vi dicessi che il tanto vociferato smartphone pieghevole “economico” sarà proprio Samsung Galaxy Z Fold 6, e che ad accompagnarlo ci sarebbe una variante Ultra? Che ci fossero due modelli in arrivo si percepiva già da tempo, quando i rumor parlarono della presenza di più pieghevoli nella prossima generazione sud-coreana. Inizialmente si credeva che il secondo modello sarebbe stato il cosiddetto Samsung Galaxy Z Fold 6 FE della serie Fan Edition, meno costoso di Z Fold 6, ma così non sarebbe.

Samsung vuole portare la variante Ultra anche sui suoi smartphone pieghevoli

What if I told you the Galaxy Z Fold 6 (Q6) was the "cheap" new foldable and there is a new "Ultra" (Q6A) coming up? That's what's going on according to what I hear on the streets of Barcelona. #MWC24https://t.co/fNesmk1C0Y — Roland Quandt (@rquandt) February 28, 2024

Q6 e Q6A: sono queste le sigle tecniche che seguono i due smartphone pieghevoli di Samsung, trapelate in precedenza e che adesso avrebbero una destinazione più chiara. Q6 sarebbe il modello standard Samsung Galaxy Z Fold 6, mentre finora ignoto Q6A è stato identificato come Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Questo sarebbe un cambio di strategia per Samsung, che proporrebbe ai consumatori due modelli fra cui scegliere per il form factor smartphone/mini-tablet. Sarebbe quindi da capire come verrebbero gestite specifiche e prezzi: Z Fold 6 costerà quanto Z Fold 5 e Z Fold 6 Ultra sarà più costoso oppure il modello base calerà di prezzo e quello Ultra si posizionerà laddove adesso c’è Z Fold 5?

Non finisce qui, perché in passato si era vociferato di un possibile Fold Ultra e non solo, perché ad accompagnarlo potrebbe esserci persino un Flip Ultra. Sappiamo come sarà fatto Z Fold 6, e la sua variante Ultra potrebbe avere display e batteria più grandi, memorie più capienti, fotocamere migliori e forse l’inclusione nella scocca della S Pen.

Un leak smentisce | Aggiornamento 14/02

A quanto pare, l’esistenza di questo fantomatico Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra sarebbe tutt’altro che sicura. A dirlo è il noto leaker Revegnus, che dopo la comparsa delle relative voci di corridoio si è esposto smentendole e affermando che il secondo modello sarebbe invece Samsung Galaxy Z Fold 6 FE (o quale sarà il suo nome), il cui lancio potrebbe essere affiancato da quello di Z Flip FE.

Nuove conferme | Aggiornamento 05/04

Non è della stessa idea un altro celebre insider, Max Jambor, che torna sull’argomento confermando l’esistenza di Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Riprendendo le indiscrezioni precedenti, è apparsa in rete la sigla SM-F958, che di per sé potrebbe sembrare non specificare nulla ma che assume un altro significato se la si analizza confrontandola col resto del catalogo.

Samsung Galaxy Z Fold 3 era siglato come SM-926, mentre i successivi Fold 4 e Fold 5 come SM-936 e SM-946. Lo stesso vale per gli smartphone non pieghevoli: Samsung Galaxy S22, S22+ ed S22 Ultra sono siglati come SM-901, SM-906 ed SM-908, i successivi S23, S23 ed S23 Ultra come SM-911, SM-916 ed SM-918 e infine gli ultimi S24, S24+ ed S24 Ultra come SM-921S M-926 ed SM-928.

In questo marasma di lettere e numeri, ciò che traspare è che i top di gamma si concludono col il numero 1 per i modelli base, numero 6 per quelli Plus e numero 8 per quelli Ultra. Considerato che finora i pieghevoli sono sempre stati indicati dal numero 6, l’impressione è che SM-F958 indichi Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, mentre il modello base dovrebbe essere siglato come SM-F956.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le