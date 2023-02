Samsung va all-in: ecco i 6 pieghevoli del 2024

Secondo le previsioni di mercato, le vendite di smartphone pieghevoli supereranno le 20 milioni di unità nel 2023 e le 30 milioni nel 2024, e questo Samsung lo sa bene. Sin dal 2019, la casa sud coreana è entrata di prepotanza nel mondo dei foldable forte del fatto di potersi produrre in casa questa nuova generazione di pannelli flessibili. E se finora ha fatto il bello e il cattivo tempo conquistando quasi il monopolio del settore, da quest'anno in poi le rivali cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus e Honor inizieranno a far sentire la propria voce anche in occidente. Per questo, il 2024 di Samsung dovrebbe dar vita a una vera e propria espansione del catalogo con addirittura 6 pieghevoli diversi.

Samsung starebbe preparando una nuova gamma di pieghevoli, fra smartphone e tablet

Una fuga di notizie in rete rivela che nel corso del prossimo anno dovremmo fare la conoscenza di 6 modelli di pieghevoli firmati Samsung. Ovviamente due sarebbero Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, a cui però si aggiungerebbero due inedite varianti Ultra, di cui non viene ancora specificato molto ma che godrebbero di specifiche più avanzate; si fa per esempio riferimento agli schermi, che sarebbero pannelli Samsung in 2K e 4K sui modelli Ultra mentre per quelli base ci sarebbero schermi 2K e FHD prodotti da BOE.

A questi 4 modelli se ne aggiungerebbero altri due, seppur con form factor più ibridi: il tablet pieghevole Galaxy Z Tab e il tri-pieghevole Galaxy Z Flex. Questi due punterebbero a creare un punto d'unione fra il mondo degli smartphone e quello dei tablet, rimarcando la volontà di Samsung di esplorare diversi formati per la tecnologia pieghevole.

