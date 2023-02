Teclast P25T (2023) è il nuovo tablet super accessibile, a meno di 100€

La compagnia cinese torna sotto i riflettori con il nuovo tablet economico Teclast P25T (2023): si tratta di un dispositivo accessibile e stiloso, perfetto per chi punta al risparmio ma senza rinunciare ad uno schermo di grandi dimensioni e la fluidità di Android 12.

Teclast P25T (2023): tutto sul nuovo tablet low budget del brand

Il nuovo tablet di Teclast è un dispositivo budget lanciato ad un prezzo alettante (meno di 80€). Nonostante la sua natura economica si tratta di un prodotto elegante e stiloso, disponibile in due finiture: la versione Sky Blue è vibrante e colorata mentre la variante Silver Grey è sobria e rilassante.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Teclast P25T offre un ampio pannello IPS da 10,1″ di diagonale con risoluzione HD (1200 x 800 pixel) ed un angolo di visione di 178°. Il cuore del tablet è un processore quad core a 64 bit targato Rockchip, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. È presente anche uno slot microSD, utile per espandere la memoria, mentre la batteria è un'unità da 5.000 mAh ricaricabile tramite Type-C.

Lato software troviamo Android 12, una delle ultime versioni dell'OS del robottino verde. Si tratta di una ROM quasi stock, in modo da poter beneficiare di un'esperienza fluida e leggera.

In basso trovate i link all'acquisto per il tablet Teclast P25T: il terminale viene proposto in sconto a 74,7€ utilizzando il coupon venditore presente direttamente in pagina. La promozione durerà dal 27 febbraio, fino al 3 marzo; inoltre è possibile partecipare ad un'iniziativa promozionale tramite Facebook.

