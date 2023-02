ONESPORT BK1 è la nuova e-bike per i tuoi spostamenti green in città

La nuova bici elettrica ONESPORT BK1 arriva sullo store Geekbuying ed è subito in offerta con codice sconto: si tratta di un modello da città potente e robusto, perfetto per convertirsi alla mobilità green oppure per mandare in pensione la vostra vecchia e-bike.

ONESPORT BK1 costa meno grazie a questo codice sconto (e c'è anche la spedizione EU)

La bici offre tre modalità (normale, assistita ed elettrica, freni a disco e sospensioni posteriori e frontali, varie luci, un display per visualizzare i classici parametri ed un cambio Shimano a 7 velocità. Il veicolo è in grado di spingersi fino ai 25 Km/h ed offre un'autonomia fino a 30/40 Km (in base al tipo di utilizzo); inoltre ONESPORT BK1 è in grado di affrontare salite fino a 25°. I pneumatici sono da 26 x 2″: si tratta quindi di un modello da città, perfetto per gli spostamenti urbani.

La bici elettrica ONESPORT BK1 è in vendita su Geekbuying ed è possibile risparmiare grazie al codice sconto dedicato: inoltre è presente l'immancabile (e sempre gradita) spedizione gratuita dall'Europa.

