Samsung è il re dei pieghevoli, ma il 2023 sarà l’anno del cambiamento

Da quando esiste la categoria degli smartphone pieghevoli, le vendite registrate nello scorso trimestre segnano un nuovo record nel Q3 2023, specialmente grazie a Samsung. Già nei mesi passati potevamo constatare il quasi monopolio della compagnia coreana, una posizione che vediamo mantenuta durante tutta l'annata. Il Q3 ha portato Samsung ha raggiungere l'85% del settore dei pieghevoli, arrivando a vendere circa 5,2 milioni di unità.

Le vendite dei pieghevoli danno ancora ragione a Samsung, ma qualcosa sta cambiando

I dati pubblicati dagli analisti ci rivelano quali sono stati i modelli pieghevoli più venduti nel Q3, e come prevedibile è Samsung Galaxy Z Flip 4 ad aver registrato i più alti numeri per distacco. Siede al primo posto col 52% del mercato, in seconda posizione c'è il “fratello” Z Fold 4 col 27%, mentre sul gradino più basso del podio c'è Huawei P50 Pocket con l'8,6%; da notare che in quarta posizione c'è nuovamente Z Fold 3, che grazie al fisiologico calo di prezzo conquista il 4,5%. Sommando tutti i mesi dell'anno, le previsioni parlano di un 2022 in piena crescita del +64% con 13 milioni di pieghevoli venduti in tutto il mondo.

Gli ultimi mesi del 2022 segneranno un significativo calo nelle vendite, con 3,2 milioni di unità nel Q4 2022. Per esempio, Samsung dovrebbe registrare un -50% passando dall'85% all'82% delle vendite globali di pieghevoli con 2,6 milioni; negli USA, poi, si passerebbe dal 29% del Q3 a solo il 7% del Q4 del mercato telefonico, a causa sia della crisi economica che del lancio della serie iPhone 14.

Nonostante i numeri in crescita, si fa presente che Samsung sia calata dall'88% del 2021 al 78% del 2022 per via della lenta ma progressiva concorrenza che avanza. D'altro canto, il fatto che le varie OPPO, vivo e Xiaomi inizino a vendere più pieghevoli va tutto a vantaggio di Samsung Display, le cui vendite di pannelli aumenteranno dall'83% del 2022 all'88% nel 2023.

A tal proposito, le previsioni vedono nel 2023 una crescita del +33% con 17 milioni di pieghevoli venduti nel mondo, a discapito di Samsung che dovrebbe scendere al 72%. Per esempio, OPPO è previsto che salga dal 2% del 2022 al 6% nel 2023, con Find N2 Flip che dovrebbe diventare il quarto modello più venduto nel Q1. Secondo DSC, “nel 2023, sei diversi marchi dovrebbero avere almeno una quota del 3% e avremo 10 marchi con pieghevoli in vendita incluso un nuovo concorrente dalla Cina“; non viene specificato di chi si parli, ma viene da ipotizzare che sia uno fra OnePlus e Realme, senza contare che anche Google è previsto si lanci nel mercato foldable.

