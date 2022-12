Viomi Alpha S9 UV al minimo storico: meno di 340€ con questo coupon!

I robot aspirapolvere stanno diventando sempre più popolari e presenti nelle nostre abitazioni, con diverse funzioni che semplificano la pulizia e la cura della casa. Viomi Alpha S9 UV, di Xiaomi, è in grado di lavare e sterilizzare la casa e viene proposto oggi ad un prezzo davvero ottimo da Geekbuying.

Viomi Alpha S9 UV è dotato di un motore ad alta potenza da 950W, con un'aspirazione di 2700 Pa in grado di rimuovere facilmente anche i granelli di polvere più piccoli. Grazie alla sterilizzazione tramite raggi ultravioletti (UV), elimina il 99.9% dei batteri che si annidano sul pavimento.

L'aspirapolvere è fornito di una piccolo serbatoio da 250 millilitri d'acqua per il lavaggio dei pavimenti, sufficiente a pulire fino a 250 metri quadri con una singola carica. La batteria da 5200 mAh, inoltre, assicura un'autonomia di 220 minuti di pulizia continua, utile a coprire una superfice di 320 metri quadri.

Il sistema di navigazione LDS 2.0 AI con mappatura laser permette al robottino di evitare agilmente gli ostacoli, creando allo stesso tempo una planimetria completa dell'abitazione. Una volta tornato alla base, inoltre, Alpha S9 UV è in grado di svuotare automaticamente il serbatoio della sporcizia evitandovi di sporcarvi le mani.

Viomi Alpha S9 UV di Xiaomi è disponibile su Geekbuying al prezzo di 339.90€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

