vivo Y35 5G ufficiale: tanti passi indietro rispetto la controparte 4G

Ricordate vivo Y35? Un medio-gamma lanciato nel bel mezzo dell'estate, dall'aspetto molto stiloso ed un processore Qualcomm Snapdragon 680 a pompare le sue prestazioni, ma privo di supporto per le reti di quinta generazione. vivo ne ha appena lanciato la controparte 5G, che presenta delle notevoli differenze dal punto di vista delle specifiche tecniche. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

vivo Y35 5G: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone

Design e specifiche tecniche

Dal punto di vista estetico, niente da aggiungere: vivo Y35 5G conserva lo stesso design della controparte 4G, con angoli arrotondati, una grande isola fotocamera che raggruppa tre sensori ed il flash LED e un pannello con notch a goccia per la fotocamera frontale.

vivo Y35 5G sfoggia un ampio display LCD da 6,51″ con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 60Hz. Un notevole passo indietro rispetto il modello 4G lanciato in estate. Anche il comparto fotografico ha subito un downgrade e vede dalla sua parte una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP e una lente macro da 2 MP, mentre la fotocamera interna è da 5 MP – contro i 16 MP della controparte 4G.

Passando alla batteria, abbiamo un'unità da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 15 W, anche in questo caso un passo indietro rispetto il modello precedente, che supporta invece uno standard a 44 W. Altre caratteristiche comprendono OriginOS Ocean basato su Android 13, lettore di impronte digitali laterale e mini-jack da 3.5 mm.

vivo Y35 5G – Disponibilità e prezzo

vivo Y35 5G è stato lanciato in Cina nelle colorazioni Black, Gold e Blue con prezzi a partire da circa 160€ al cambio per la versione 4/128 GB. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

