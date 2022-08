vivo Y35: in arrivo un nuovo medio-gamma per il mercato global?

vivo si prepara al lancio di un nuovo medio-gamma per il mercato global. Secondo le ultime indiscrezioni, vivo Y35 debutterà il prossimo 11 agosto e presenterà delle ottime caratteristiche per un prezzo molto accessibile. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che sappiamo su design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo del prossimo smartphone.

vivo Y35: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

vivo Y35 avrà un design a bordi piatti. Lo smartphone sarà disponibile in due colorazioni, di cui una con una trama piuttosto particolare. Il display avrà un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale, mentre sul retro ci sarà una grande isola fotocamera che raggrupperà tre sensori e il flash LED. Si dice, poi, che vivo Y35 sfoggerà uno schermo LCD da 6.58″ con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato in rete nelle ultime ore, vivo Y35 sarà alimentato dal chip Snapdragon 680 di casa Qualcomm, proprio come lo smartphone lanciato dal brand a inizio anno. Il tutto sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, ma lo smartphone offrirà anche supporto per 8 GB di RAM estesa.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si dice che il dispositivo sia dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, il quale sarà affiancato da una lente macro da 2 MP e un obiettivo per la profondità di campo da 2 MP. La fotocamera interna, invece, avrà un sensore da 16 MP.

Le altre caratteristiche di vivo Y35 comprendono una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida FlashCharge da 44W, slot per microSD, dual-SIM, connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual-band. Lo smartphone eseguirà Android 12 con FunTouch OS 12.

vivo Y35 – disponibilità e prezzo

vivo Y35 sarà disponibile in India a partire dal prossimo 11 agosto nelle colorazioni Dawn Gold e Agate Black. Lo smartphone potrà essere acquistato Online su e-Store, ma al momento non si hanno ancora dettagli sul prezzo. Se ci saranno novità, provvederemo ad aggiornare questo articolo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il