Ecco quando debutterà la One UI 5.1 di Samsung

Di tutti i produttori Android, Samsung è quella che sta rilasciando più rapidamente l'aggiornamento Android 13 grazie alla One UI 5.0, ma in rete si parla già della prossima One UI 5.1. Trattandosi di un aggiornamento intermedio, non mancherebbe molto al suo rilascio, che dovrebbe avvenire nel corso dei primi mesi del 2023.

L'aggiornamento One UI 5.1 sta per arrivare e lo farà sui prossimi top di gamma Samsung

I “sospetti” sono tutti per la serie Samsung Galaxy S23, fra modello base, Plus e Ultra, a bordo della quale dovrebbero esordire le prime build basate su One UI 5.1. I più smanettoni hanno già trovato tracce del major update nei database dei server Samsung, come dimostra la comparsa del firmware S90xEXXU2CVL7 testato a bordo della serie Samsung Galaxy S22. Dopo l'esordio su quella S23, è fisiologico che saranno i top di gamma della serie S22 i primi a ricevere il rilascio dell'aggiornamento proprietario.

Non trattandosi di un aggiornamento principale, basato quindi ancora su Android 13, non sono previste novità radicali, anche se qualcosa già si saprebbe. Per esempio, sono previste nuove personalizzazione per la schermata di blocco, così come il nuovo lettore musicale nella tendina delle notifiche e forse l'aggiunta del tasto Back predittivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il