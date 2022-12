Samsung Galaxy S23 Ultra girerà video 8K migliori di S22

Come ogni anno, all'orizzonte si intravede il trittico di top di gamma Samsung che caratterizzerà la prossima generazione, ovvero Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Un trio di smartphone rinnovato ma che non punterebbe a stravolgere di molto i piani dell'azienda, dato che rumors e leak ce ne parlano in maniera piuttosto conservativa rispetto alla serie S22, seppur aggiungendo novità degne di nota. In poche parole, quella S23 dovrebbe essere la serie delle conferme e non dei cambiamenti: vediamo quindi cosa aspettarci, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 09/12: un nuovo rumor ci parla delle capacità video della serie S23. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Fotocamera”.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Secondo le prime immagini ufficiose, Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra non differirebbero molto dai loro predecessori, ma ci sarebbe una differenza estetica. Per i leak, il design adottato sarebbe lo stesso di S22 Ultra, con un modulo fotografico integrato nella scocca. Dimensionalmente parlando, le scocche sarebbero praticamente immutate: Samsung Galaxy S23 avrebbe dimensioni pari a 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, S23+ pari a 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, mentre S23 Ultra di 163,4 x 78,1 x 8,8 mm, tutti disponibili in varie colorazioni.

Non cambierebbero nemmeno gli schermi, che rimarrebbero da 6,1″ Full HD+ per S23, 6,6″ Full HD+ per S23+ e infine 6,8″ Quad HD+ per S23 Ultra. La tecnologia dovrebbe rimanere quella Dynamic AMOLED 2X e LTPO, perciò con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz, oltre che protezione Gorilla Glass Victus+ e certificazione IP68.

A proposito di display, con Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere introdotta una novità molto gradita, ovvero il Qualcomm 3D Sonic Max; si tratta del sensore d'impronte digitali sempre a ultrasuoni ma con una superfice di sblocco 17 volte più grande del normale. Inoltre, questa superfice maggiorata permetterà di avere una modalità di sblocco biometrico con due impronte simultaneamente. Per quanto riguarda il modello Ultra, diamo per scontato che rimarrà l'implementazione con lo stylus S Pen.

Le ultime novità dedicate al display di Samsung Galaxy S23 Ultra parlano di una caratteristica non da poco. Stando ad un noto insider il flagship avrà dalla sua uno schermo AMOLED con una luminosità di picco intorno ai 2.150 nit (forse anche superiore), con una frequenza di campionamento del tocco da 960 Hz e PWM Dimming a circa 2.000 Hz. Quello che colpisce è il valore della luminosità, che potrebbe essere il più alto su Android.

La palma di schermo più luminoso – tecnicamente – dovrebbe andare ad iPhone 14 Pro: secondo i test effettuati da un esperto di XDA (Dylan Raga), il top Apple raggiungerebbe i 2.300 nit (con APL, Averange Picture Level) impostato all'1%.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La più grande novità della serie Samsung Galaxy S23, almeno per noi europei, sarà l'utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 2. Questo significa un SoC con processo produttivo a 4 nm targato TSMC, contenente una nuova CPU octa-core (1 x Cortex-X3 + 2 x Cortex-A720 + 2 x Cortex-A710 + 3 x Cortex-A510) e una GPU Adreno 740; una configurazione che consentirebbe al SoC di offrire prestazioni superiori del +10% ed efficienza migliorata fino al +15%, come testimoniano i benchmark. Sembra che in realtà avremo una versione speciale dello Snap 8 Gen 2, ancora più potente sia lato CPU che GPU.

Seppur le dimensioni non dovrebbero variare, si parla di un aumento per l'amperaggio delle batterie, con S23 e S23+ che vanterebbero più capienti unità da 3.900 e 4.700 mAh; al contrario, per S23 Ultra si vocifera che verrà mantenuta un'unità da 5.000 mAh. Per quanto riguarda la ricarica rapida, dovremmo ritrovare supporto a 25W per S23 e 45W per S23+ e S23 Ultra, oltre che wireless a 15W (anche inversa). Come al solito, ci aspettiamo la mancanza di un caricatore in confezione.

La connettività comprenderebbe supporto dual SIM con modem Snapdragon X70 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou e USB Type-C 3.1 con supporto video e DeX. Fra le novità si ipotizza anche l'introduzione della comunicazione satellitare, la nuova tecnologia sfoggiata da iPhone 14 e Huawei Mate 50. Per quanto riguarda il software, ovviamente la serie S23 sarà caratterizzata da Android 13 e dall'interfaccia proprietaria One UI 5.

Fotocamera

Un punto tradizionalmente cruciale per i top di gamma Samsung è il comparto fotografico: e quali novità portano con sé Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra? Secondo quanto trapelato finora, il modello base dovrebbe avere una tripla configurazione da 50+12+10 MP composta da sensore primario, ultra-grandangolare e teleobiettivo, praticamente la stessa di S22.

Le vere novità sarebbero nel modello Ultra, a partire dal nuovo sensore Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP: secondo i dati trapelati, sarebbe un inedito sensore da 1/1,3″ con apertura f/1,7 e pixel da 0,6 μm. Con la tecnologia Tetra2pixel, cioè Pixel Binning 16-in-1, dovrebbe produrre foto da 50 MP a 1,24 μm e da 12,5 MP a 2,48 μm. Si parla di una rinnovata “Ultra Stabilization” per migliorare la fluidità delle riprese in movimento, apprezzabile nei primi sample foto; inoltre, i leak ci informano del rinnovato supporto per la registrazione 8K a 30 fps e non più a 24 fps.

S22 8K 24fps→S23 8K 30fps — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2022

Sono previste anche novità per la selfie camera: dopo 4 anni di fotocamere perlopiù da 10 MP, la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe introdurre un rinnovato sensore da 12 MP.

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma un dirigente avrebbe rivelato che la presentazione della serie Samsung Galaxy S23 avrebbe luogo durante la prima settimana di febbraio 2023, con disponibilità all'acquisto attorno al 17 febbraio. Immaginiamo che il prezzo di listino della serie S23 non sarà tanto differente da quella S22, con Samsung Galaxy S22 che parte da 879€, S22+ da 1.079€ e S22 Ultra da 1.279€.

