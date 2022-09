Samsung Galaxy S23: una delle novità arriverà “dallo spazio”

Ci vorranno mesi prima di vedere inaugurata la prossima serie Samsung Galaxy S23, ma conosciamo già diversi aspetti del futuro trittico di top di gamma sud-coreani. Secondo quanto trapelato finora, la serie S23 non sarà foriera di moltissime novità, quanto piuttosto una conferma di quanto visto di buono con S22 e varie rifiniture. Questo non significa che non dovremo assistere all'introduzione di tecnologie inedite, come si vocifera in questi ultimi giorni.

La comunicazione satellitare potrebbe essere una delle novità di Samsung Galaxy S23

Una di queste dovrebbe essere la comunicazione satellitare: secondo il leaker Ricciolo, Samsung starebbe per implementarla e Samsung Galaxy S23 sembra essere il destinatario più plausibile. Dopo l'introduzione sulla serie iPhone 14 e quella Huawei Mate 50, anche Samsung sarebbe pronta a “salire sul carro dell'SOS satellite“.

samsung to jump the " SOS satellite S*** " bandwagon .. #next — Ricciolo (@Ricciolo1) September 15, 2022

Se si guarda al mondo Android, si vocifera che sarebbe con Android 14 che sarebbe sdoganata completamente la comunicazione satellitare, integrandola all'interno del sistema operativo stesso. Nel frattempo, compagnie come Starlink e T-Mobile stanno lavorando affinché i satelliti diventino il nuovo vettore del 5G.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il