Apple sempre più lontana dalla Cina: i prossimi iPhone costruiti da un colosso delle auto?

Un contesto, quello cinese, che a livello produttivo sta diventando sempre più complesso da gestire. Tant'è che Apple, che notoriamente produce il grosso dei suoi iPhone in Cina, potrebbe presto portare in maniera totale in altri paesi e affidare la produzione a colossi come Tata Group.

Tata Group lavora per aumentare la produzione di Apple in India: come stanno le cose?

La premessa per questo è articolo è capire cos'è Tata Group e perché è importante. Stiamo parlando del più grande conglomerato produttivo in India, che va dalle auto (prodotto di punta) all'energia e alle telecomunicazioni. Insomma, la creatura di Natarajan Chandrasekaran ne ha ben donde per essere la fornitura per un colosso come Apple.

Secondo Bloomberg, il gigante indiano è in trattativa con uno dei fornitori di Apple a Taiwan per poter costruire una joint venture per la produzione elettronica in patria, prendendosi dunque il carico di produzione degli iPhone. E questo la renderebbe la prima azienda del paese Sud-Asiatico a costruire gli smartphone del brand. In realtà, in India ci sono già Winstron e Foxconn in India, ma non sono autoctone, quindi sarebbe un passo in avanti importante.

Ma perché potrebbe essere una svolta per Apple? L'enorme crisi energetica ed il recente e lungo lockdown di Chengdu in Cina potrebbe portare a problemi di disponibilità per la casa di Cupertino, a cui dunque non dispiacerebbe avere un'entità industriale così importante in un paese che sta cercando da tempo di diventare concorrente della Cina. Insomma, i presupposti ci sono tutti, anche se per i tempi è ancora tutto da vedere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il