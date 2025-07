L’app per la verifica dell’età online sta arrivando: iniziati i test in Europa

Da diverso tempo, ormai, l’Europa combatte una battaglia piuttosto aspra contro i social network e le big tech per assicurarsi che internet sia un posto sicuro anche per i più giovani. Per questo motivo, la Comunità ha studiato una nuova app che permetterà di verificare in modo veloce ed efficace l’età dei naviganti, in modo da evitare che questi possano accedere a contenuti poco consonti per i loro anni.

L’app per la verifica dell’età arriva in Estate, ma sarà solo temporanea

Crediti: Canva

La Comunità Europea ha annunciato che l’app per la verifica dell’età online sarà disponibile a partire dal mese di luglio e consentirà agli utenti di fornire in modo rapido le informazioni necessarie ai siti web per concedere o revocare l’accesso a determinati contenuti (o all’interno sito), ma senza concedere ulteriori dati personali e salvaguardando la privacy. Questa soluzione tuttavia, sarà soltanto temporanea, perché in arrivo c’è anche quello che potremmo definire “lo SPID europeo”.

L’Unione Europea, infatti, ha in programma entro la fine del 2026 il lancio della Digital Identity Wallet, un sistema di autenticazione molto simile ai nostri SPID o CIE che permetterà ai cittadini della comunità di autenticarsi online con le proprie credenziali e verificare (tra le altre cose) anche l’età. Queste novità fanno parte di un movimento che mira a limitare l’accesso ai siti che contengono contenuti vietati ai minori per rendere il web un posto più sicuro per tutti.

Il prototipo dell’app, nel mese di luglio, è entrato in fase di test in Danimarca, Grecia, Spagna, Francia e Italia, con l’obiettivo di permettere alle piattaforme online di adattarsi alle nuove regole del Digital Services Act (DSA). Al momento, tuttavia, non sappiamo ancora quando l’app per la verifica dell’età sarà disponibile su larga scala, entrando così in vigore ufficialmente.

Ultimo aggiornamento: 15 luglio