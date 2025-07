Google Pixel Watch 4 sta arrivando: un leak svela le prime specifiche tecniche

Con l’intera serie Pixel 10 che ha già fatto capolino online nelle scorse settimane, all’appello sembrava mancare soltanto la nuova versione di Pixel Watch, ma l’assenza è durata decisamente poco. In queste ore, infatti, sono emerse in rete le primi immagini render del nuovo Google Pixel Watch 4, con tanto di video che lo ritrae a 360° gradi.

Pochi cambiamenti per Pixel Watch 4? Ecco il nuovo possibile design

Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks Crediti: 91mobiles, OnLeaks

Il design di Pixel Watch 4, anche quest’anno, potrebbe subire delle leggerissime variazioni che potrebbero renderlo ancora una volta indistinguibile dal suo predecessore. Nelle prime immagini pubblicate da OnLeaks, infatti, i cambiamenti rispetto a Pixel Watch 3 sono davvero piccolissimi, ma potrebbero lasciar presagire un importante miglioramento dell’hardware. Lo smartwatch, infatti, risulta leggermente più spesso (14.3 mm), il che potrebbe coincidere con una batteria dall’autonomia maggiore.

Il design circolare, ormai caratteristico di questa serie, sembra non subire particolari cambiamenti, mentre sul retro potrebbero essere assenti i quattro pin magnetici per la ricarica il che potrebbe far pensare alla possibile introduzione della ricarica wireless per lo smartwatch di Google. Anche in questo caso, le versioni potrebbero essere due: una più piccola da 41mm ed una per polsi più grandi da 45mm.

Stando alle informazioni condivise dall’insider MysteryLupin, ancora una volta lo smartwatch di Google sarà disponibile in versione Wi-Fi e LTE, in cinque diverse colorazioni e cinturini abbinati.

Nero con cinturino Obsidian (nero)

Oro con cinturino Lemon (giallo)

Argento con cinturino Iris (viola)

Argento con cinturino Porcelain (beige)

Moonstone con cinturino Moonstone (grigio)

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il nuovo smartwatch dovrebbe essere alimentato dal medesimo Snapdragon W5 delle precedenti generazioni, affiancato da una batteria da 327 mAh per la versione da 41mm e da 459 mAh per il modello più grande da 45mm. Migliorerebbe quindi l’autonomia, ma anche la ricarica: un leak infatti suggerisce che i tempi di ripristino della batteria saranno più veloci, ma senza fornire dati precisi per il momento.

Il nuovo Pixel Watch 4 dovrebbe vedere la luce nel corso dell’estate insieme alle serie Pixel 10. Nuove informazioni, quindi, potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: 15 luglio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le