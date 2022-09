Il lungo lockdown di Chengdu porterà gravi conseguenze: rischia anche Apple

Se da un lato la questione pandemia sta man mano affievolendosi (per fortuna), in Cina le difficoltà legate al Covid-19 sono ancora stabilmente presenti, tanto da portare a maxi lockdown, come quello avvenuto a Chengdu. E questo, inevitabilmente, sta portando notevoli difficoltà all'industria tech, che ha forniture importanti in quelle zone, tra cui figura Apple, che quindi potrebbe avere una produzione rallentata di moltissimo.

Il lockdown di Chengdu blocca la produzione Apple? Rischio iPad e MacBook “introvabili”

Fonte: Bloomberg

Cosa succede a Chengdu, da quanto tempo c'è il lockdown? La capitale della Provincia sud-occidentale della Cina del Sichuan è in chiusura totale dallo scorso 1° settembre 2022 e ci sarebbe dovuta rimanere fino al 7 settembre 2022, data in cui i 21 milioni di abitanti sarebbero potuti tornare alla loro quotidianità senza essere praticamente relegati in casa senza poter neanche far la spesa. Eppure, il Governo ha deciso in maniera repentina di estenderlo a tempo indefinito per tutti 16 distretti su 23 coinvolti.

Ma perché il governo fa questo? Sembra sia una scelta mirata dalla valutazione dinamica dell'andamento dell'epidemia, al fine di portare al risultato di Covid Zero quanto prima. Questo però, pare, non tenga conto di una cosa: il Sichuan è una terra fertile per le aziende di tecnologia, tra cui le più grandi sul mercato, che hanno le loro forniture proprio lì. Tra queste, manco a dirlo, c'è Apple, che produce a Chengdu MacBook e iPad nella filiale di Foxconn e componenti per MacBook tramite Jabil.

Ma quali sono i rischi per Apple? Molto semplicemente, si rischia una distribuzione estremamente esigua, almeno nel breve termine, dato che il problema lockdown porta ad un'estensione delle difficoltà generate già dall'ingente crisi energetica già denunciata ad agosto 2022, che ha portato i primi problemi.

Insomma, Apple potrebbe finire per avere presto prodotti “introvabili”, sia che si tratti dei nuovi iPhone 14, oppure i sopracitati iPad e MacBook. Tuttavia, questa cosa non è ancora definita e quindi comunque bisogna andarci con i piedi di piombo, sebbene la situazione sia abbastanza scomoda.

