Apple presenta la serie iPhone 14 ed Apple Watch 8 e Watch Ultra: addio notch, ma che prezzi!

Una giornata, come sempre, da non dimenticare quando si tratta di Apple Event relativo ad iPhone. Infatti, il brand di Cupertino ha appena lanciato i nuovi iPhone 14, conditi da alcune novità come il modello Plus e i modelli Pro e Pro Max che perdono il notch a favore della Dynamic Island, oltre ai nuovi Apple Watch, come il Series 8 ed il debuttante di lusso Watch Ultra, che rientra anch'esso in una politica di prezzi al rialzo da parte del brand.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, Watch 8, Watch Ultra e Watch SE: tutte le novità Apple

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

Li si attendeva con un certo hype per un motivo soltanto o quasi: l'addio del notch. Infatti, questi sono i primi smartphone della gamma iPhone post serie X a trovare la Dynamic Island, nome molto creativo donato a quello che è un punch-hole a pillola posto al centro della parte superiore del display che è “dinamico” perché può espandersi a livello software in base alle necessità. I due modelli però non perdono le diagonali già viste, quindi da 6.1″ e 6.7″, che però trovano un leggero innalzamento di risoluzione passando a 2556 x 1179 pixel (14 Pro) e 2796 x 1290 pixel. Resta il refresh rate a 120 Hz che diventa LTPO e trovano finalmente l'Always-On Display, che con iOS 16 può dare il suo meglio.

Lato connettività entra in scena la comunicazione satellitare in case di gravi incidenti che i nuovi iPhone sono in grado di percepire, mentre per l'hardware che muove lo smartphone abbiamo il nuovo A16 Bionic, chipset a 6-Core con processo a 4 nm che spinge ancor di più sull'acceleratore delle prestazioni e punta a migliori consumi. Novità anche nella fotocamera, visto che ora il sensore principale è da 48 MP, compiendo un salto generazionale per il brand.

Quello che vi dicono i prezzi però, non può che essere una stortura, visto che c'è stato un aumento non indifferente in merito: si parte infatti dai 1.339€ della versione 128 GB di iPhone 14 Pro per salire ai 1.989€ della versione 1 TB. iPhone 14 Pro Max è poi entrato definitivamente nella concezione di smartphone di lusso: un prezzo di partenza di 1.489€ per il modello da 128 GB, che ci porta ai 2.189€ per il modello 1 TB.

iPhone 14 e 14 Plus

La domanda che ci si deve porre sui nuovi iPhone “base” (parola sempre relativa in termini Apple) non è cosa cambia, ma chi cambia. Ed in effetti, il modello Mini diventa il modello Plus, trovando un display da 6.7″ OLED, ma entrambi mantengono sostanzialmente le caratteristiche tecniche della serie 13, persino nel chipset: infatti, è ancora presente A15, nella versione a 5-Core vista sui modelli 13 Pro. Il brand parla anche di fotocamere migliorate, ma la configurazione dice ancora 12 + 12 MP con ultra-grandangolare, così come la selfie camera.

I prezzi sono ciò che cambia la concezione di questi due smartphone, visto che si parte dai 1.029€ per il 14 base e 1.179€ per il modello 14 Plus, praticamente un salto di 100€ rispetto alla serie 13.

Apple Watch Ultra

Dagli iPhone agli Apple Watch nella mattinata di Cupertino. I nuovi smartwatch presentati sono tre e uno rappresenta una novità assoluta e che novità! Infatti, debutta sul mercato Apple Watch Ultra, un modello altamente premium che trova un design decisamente votato alle attività all'esterno e soprattutto per quelle sportive con un certo grado di durezza. Questo perché Apple ha voluto portare una cassa in titanio da 49 mm al cui centro è posto un display su cui si è lavorato sapientemente e aggiungendo un quadrante, il Wayfinder, che all'occorrenza può diventare una bussola e diventare un supporto luminoso con la Modalità Notte, dove i dettagli in rosso diventano più accesi nel nero del pannello OLED.

Anche la Digital Crown cambia e si incastona in un supporto che le dona una maggiore impermeabilità, che ora sale fino a 100 metri (valutati con il profondimetro integrato) ed una certificazione di resistenza MIL-STD-810H che mai avevamo visto su un Apple Watch. Se prima però la parte destra poteva esser definita quella più attiva, adesso è quella sinistra a far da padrona, con il nuovo tasto Azione utile per le funzioni di localizzazione ed uno speaker ora doppio. Sale anche l'autonomia, ora fino a 60 ore di utilizzo e che rappresenta un nuovo record per il brand. Introdotto il controllo della temperatura corporea (finalmente).

Ma quanto costa il nuovo Watch Ultra? Apple non ha badato a spese ed il prezzo ne riflette questa scelta: infatti, lo smartwatch costa 1.009€, non ha altre varianti (è già Cellular) e può essere acquistato con cinturino Alpine o in Silicone per le immersioni.

Apple Watch Series 8 e Watch SE 2022

Dopo lo sfavillante Ultra, si torna “sulla Terra” con i nuovi Watch Series 8 e Watch SE 2022. Entrambi sono dei leggeri upgrade dei modelli precedenti, visto che viene aggiunto per entrambi trovano il chipset S8 SiP, che migliora più le prestazioni del Watch SE che del Series 8, che però trova il sensore di temperatura ed un nuovo sistema di monitoraggio del battito cardiaco oltre a quello ECG che non trova Watch SE. Il display resta invariato per entrambi, ma Watch SE non ha l'Always-On. In termini di prezzo, il Watch Series 8 parte da 509€ per la versione GPS da 41 mm, mentre il Watch SE da 309€ per la versione 40 mm GPS.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il