Pulizie intelligenti e smart home: tutte le novità Tineco ad IFA 2022

Il palcoscenico di IFA 2022 ha ospitato per la prima volta Tineco, brand che ormai conosciamo a menadito, specializzato in prodotti per le pulizie intelligenti. La compagnia ha lanciato un nuovo aspirapolvere e lavapavimenti premium, insieme ad un paio di novità davvero niente male: andiamo a scoprire cosa ci riserva il futuro del brand!

Le novità Tineco ad IFA 2022: Floor One S7 Pro e c'è perfino un tostapane smart!

La novità più importante di Tineco ad IFA 2022 è senza dubbio la Floor One S7 Pro: si tratta di un'aspirapolvere senza fili che funziona ad acqua caratterizzato da uno stile minimale e prestazioni al top. Un vacuum cleaner potente, dotato di un doppio serbatoio (uno per l'acqua pulita e uno per quella sporca) ed un display completamente rinnovato. Il nuovo schermo mostra molte più informazioni rispetto alle generazioni precedenti.

Il vacuum cleaner è dotato di una funzione auto-pulente quando riposta sulla base di ricarica. La novità sta nella nuova tecnologia agli elettroliti, per ridurre i cattivi odori, ed un sistema a centrifuga. Utilizzando anche la funzione di lavaggio, Tineco One S7 Pro è in grado di offrire fino a 40 minuti di autonomia.

Anche il rullo presente nella testa è stato aggiornato ed ottimizzato per la pulizia lungo i bordi e gli angoli più ostici.

Le novità continuano con Tineco Carpet One Spot: come il nome lascia intendere, si tratta di un battitappeto tech per una pulizia profonda ed accurata. La chicca è la modalità Set-and-go, che permette di rilevare e rimovere le macchie più ostinate dosando automaticamente la potenza.

Il terzo prodotto è Toasty One, un tostapane smart dal look “futuristico” e che integra un display da 4″ con il quale si può interagire con il menù e le varie funzioni. Il sistema tende ad ottimizzare la cottura e renderla uniforme grazie ai sensori integrati (che avvolgono completamente il toast).

Inoltre è presente la funzionalità di doppia cottura separata: ogni vano è indipendente ed è possibile ottenere – ad esempio – una fetta più tostata ed una meno. La parte inferiore ospita un pratico contenitore per le briciole, facile da rimuovere (funziona a scatto) e pulire.

Abbiamo poi un'altra grande novità: Tineco ha mostrato ad IFA 2022 la sua interpretazione del Bimby. Si tratta di un robot da cucina multifunzione con un display e tante ricette tra cui scegliere.

