Recensione Tineco Pure ONE S15 Pro: a 599€ non può che essere un TOP di gamma!

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di mettere le mani su un bel po' di prodotti per la pulizia della casa: che siano robot o classiche “scope”, qui su Gizchina abbiamo provato prodotti che sono in grado di accontentare tutti le preferenze, ma soprattutto tutte le tasche.

Oggi è il turno del Tineco Pure ONE S15 Pro, un prodotto che si inserisce nel settore degli aspirapolvere wireless non di certo economico, ma con il suo grande potenziale da mettere a disposizione degli utenti più esigenti.

Recensione Tineco Pure ONE S15 Pro

Contenuto della confezione

A giustificare il prezzo decisamente alto, e proibitivo probabilmente per alcuni, ci pensa una super dotazione della quale non ci si più assolutamente lamentare. All'interno del box di vendita, infatti, possiamo trovare:

Tineco Pure ONE S15 Pro

Base di ricarica e supporto da pavimento con relativo alimentatore da parete

Tubo rigido

Spazzola primaria motorizzata e dotata di LED frontale

Spazzola secondaria di dimensioni inferiori per la pulizia della tappezzeria

Bocchetta per pulizia di angoli più stretti

Bocchetta con spazzola frontale

Filtro sostitutivo

Design e Materiali

Come da tradizione nel settore degli aspirapolvere come questo, le forme sono rotondeggianti ed il design moderno ed elegante: trattandosi di oggetti che molto spesso ci capita di lasciare in giro per la casa, con il passare degli anni sono diventati sempre più curati e adatti ad entrare tra gli oggetti che completano l'arredo della casa, per cosi dire.

Tineco Pure ONE S15 Pro è realizzato in policarbonato, come sempre, ed è caratterizzato da un buon assemblaggio: i colori di riferimento per questo modello sono il bianco e il nero, tipica accoppiata di Tineco già vista su molti altri suoi prodotti.

Il form factor dell'aspirapolvere di Tineco è ormai consolidato: la clasica impugnatura con il grilletto per l'accensione ha ormai spopolato ed è diventata consuetudine in questo settore, soprattutto per via della grande praticità e comodità che contraddistingue questo genere di prodotti, rispetto soprattutto alle obsolete aspirapolvere di un tempo.

Ovviamente il grilletto consente l'accensione dell'aspirapolvere ma non è necessario tenerlo premuto; una volta acceso, però, dovrete fare attenzione a non premerlo nuovamente perchè altrimenti si spegnerà. E' questione di abitudine, tutto qui.

Molto bello il display di forma circolare presente sulla parte superiore dell'aspirapolvere: è un'unità LCD corredata anche di due LED di colore rosso e blu che consente di capire al volo se la tanica di raccolta della polvere è piena oppure vuota. Il display, come spesso accade, purtroppo non è touchscreen e ci si può muovere tra le varie voci con il pulsante a sfioramento in basso, oppure tramite lo slider sempre a sfioramento che consente di regolare la potenza di aspirazione in modo manuale oppure di muoversi nei vari menu delle impostazioni.

Tra le informazioni che vengono visualizzate sul display troviamo, poi, la percentuale di carica attuale della batteria, la potenza di aspirazione in una scala che va da 1 a 6, e la modalità che si sta utilizzando tra Auto, Max e Manual.

Assemblaggio, smontaggio e pulizia del Tineco Pure ONE S15 Pro sono operazioni piuttosto semplici, se fatte con costanza e senza aspettare i blocchi dell'aspirapolvere; il contenitore per la raccolta della polvere ha una capacità di 470ml, leggermente inferiore rispetto l concorrenza, ma integra il sistema di svuotamento rapido molto comodo già visto su alcuni prodotti di casa Dyson.

Per lo svuotamento, infatti, è necessario abbassare la levetta posta accanto al grilletto di accensione per far si che si apra il tappo e scenda tutto lo sporco; personalmente consiglio, inoltre, di dotarsi di un pennellino per pulire internamente l'aspirapolvere per evitare che si accumuli sporco nel corso del tempo.

Una volta aperto il coperchio, inoltre, è possibile procedere anche alla pulizia o sostituzione del filtro che passa, su questo modello, finalmente a 5 stadi filtranti, in grado di bloccare il 99,9% degli allergeni; il filtro, ovviamente, è lavabile al fine di evitare incrostamenti di polveri più “umide”, come ad esempio la polvere di caffè.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia

In merito le specifiche tecniche l'azienda è stata un po' restia nel rilasciare informazioni super dettagliate, e quel che sono riuscito a carpire l'ho fatto unendo varie informazioni tra la confezione e il manuale in dotazione; il Tineco Pure ONE S15 Pro possiede, quindi, un motore con potenza nominale pari a 500W ed una capacità di aspirazione di 450aw (air watt) che, al di là dei tecnicismi, gli consentono di effettuare qualsiasi operazione di pulizia gli venga chiesta, a patto ovviamente che si tratti di polvere e non di “oggetti” da risucchiare, dove verrebbe messo in difficoltà.

La parte più interessante di questo aspirapolvere è la tecnologia iLoop Smart Sensor di cui è dotato che, in sostanza, lo rende intelligente: utilizzarlo in modalità automatica, infatti, significa lasciar decidere lui l'intensità di aspirazione a seconda dello sporco, e in tutti i contesti in cui l'ho provato è stato sempre capace di riconoscere i punti “più sporchi” da quelli meno sporchi”.

Tale modalità, che è quella che vi consiglio maggiormente, vi permette sia di salvaguardare l'autonomia della batteria, che altrimenti non avrebbe una lunga durata, sia di pulire in modo più silenzioso dove lo sporco non è eccessivo. E a proposito di rumorosità, il Tineco Pure ONE S15 Pro nei picchi di massima potenza non supera mai gli 80dB, quindi perfettamente tollerabile; aumenta un po' la rumorosità, invece, quando si utilizza la spazzola sul pavimento, poichè essa è a sua volta motorizzata.

Ho fatto i miei test come al solito con polvere di caffè e pan grattato, uno più umido l'altro più secco, e in entrambe le situazioni l'aspirapolvere di Tineco al primo passaggio è riuscita a ripulire tutto senza alcuna difficoltà, incluse le fughe nel pavimento che sono sempre più complicate da ripulire.

Piccolo appunto relativo il filtro che, purtroppo, non trattiene gli odori e in caso puliate sostanze come il caffè, ad esempio, vi consiglio di ripulire subito il contenitore al fine di non far fuoriscire gli odori. Con grande piacere ho notato che l'accessorio che ho utilizzato, ovvero la spazzola motorizzata dotata di LED, funziona in modo eccezionale con peli e capelli sparsi sul pavimento: dove altri aspirapolvere perdono punti e ci costringono a perdere tempo per pulire la spazzola a contatto con il pavimento, Tineco ha inserito una spazzola motorizzata con tecnologia Zerotangle che permette di mantenere inalterata l'efficenza della spazzola.

Autonomia della Batteria

Come vi anticipavo poco fa, la durata della batteria del Tineco Pure ONE S15 Pro è decisamente variabile a seconda delle modalità di aspirazione che utilizziamo, motivo per cui vi ho consigliato di lasciare tutto in modalità Auto.

Utilizzandolo con la modalità Max, quindi a massima potenza, l'aspirapolvere possiede un'autonomia reale di circa 9-10 minuti, in realtà non adatta neanche per appartamenti di piccole dimensioni, se ci pensate; utilizzandolo in modalità automatica, dove i risultati di pulizia sono comunque eccezionali, l'autonomia triplica e raggiunge poco più di 30 minuti.

I tempi di ricarica con l'alimentatore in dotazione sono di circa 4 ore; la ricarica avviene direttamente tramite la base di appoggio sul pavimento e, in caso ve lo steste chiedendo, non si può ricaricare la batteria senza che questa sia collegata all'aspirapolvere.

Applicazione su Smartphone

Continua la tradizione di Tineco di implementare il Wi-Fi a bordo dei suoi aspirapolvere che, tra le altre cose, sono in grado di connettersi allo smartphone tramite un'app, disponibile per iOS e Android.

Come ha sottolineato più volte Dario nelle recensioni dei modelli precedenti a questo, condivido la sua idea in merito la quasi totale inutilità di quest'applicazione che, in sostanza, ci permette di vedere lo storico delle pulizie, lo stato di usura degli accessori e vedere la carica della batteria, tutte opzioni inutili e parzialmente già implementate sullo schermo della stessa Tineco Pure ONE S15 Pro.

Prezzo e Considerazioni

Il tasto dolente, come detto in apertura, è il prezzo perchè Tineco Pure ONE S15 Pro costa ufficialmente 599 euro a meno che non ci siano promozioni o coupon attivi al momento dell'acquisto; è vero, è un prezzo molto alto e sul mercato si trova altro a cifre nettamente più basse, ma stiamo parlando di un prodotto che si inserisce nella fascia alta di mercato non solo per il prezzo ma anche per le sue specifiche tecniche.

Considerate che per molti aspetti tecnici questo Pure ONE S15 PRO è superiore ai prodotti Dyson più costosi, per cui il prezzo richiesto dall'azienda, in senso assoluto, non è poi neanche così alto.