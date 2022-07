Huawei Mate 50 Pro: focus sulle feature, meno sul design

Huawei Mate 50 Pro, prossimo flagship del brand di cui si parla da mesi ma che non ha ancora indicazioni ufficiali, potrebbe essere uno smartphone più utile che bello. O almeno, questo è ciò che viene fuori dalle indiscrezioni, che lo vedono puntare più sulle funzioni che sul design.

Huawei Mate 50 Pro: il display potrebbe avere un notch come in passato, ma sarà molto utile

A parlare del prossimo top gamma di Huawei è stato Digital Chat Station, che nel suo post su Weibo ci spiega come Mate 50 Pro risulterà essere uno smartphone ricco di feature, come spesso ci ha abituati il brand. Infatti, pare che ritroveremo il riconoscimento facciale già noto su Mate 30 Pro e la serie Mate 20, oltre ad altre varie funzioni disponibili grazie al display.

Unica pecca: lo smartphone dovrebbe puntare ad un anacronistico, almeno per Android, drop notch doppio. Secondo leaker, neanche il design di Huawei Mate 50 Pro sarà all'avanguardia, ma potrebbe trovare una sorta di riciclo dalla generazione precedente. Immaginiamo, tra l'altro, che questo trovi anche uno spesso vociferato Snapdragon 8 Gen 1 con modem 4G, quindi sarà uno smartphone sicuramente dedito all'ecosistema e alle prestazioni.

Ciò che fa pensare è che Huawei, pur di presentare un modello della serie Mate, non si spaventa a dover fare un “passo indietro” in termini di stile, che spesso è determinante nella scelta di uno smartphone per molti utenti. Quindi lasciamo la palla a voi, preferireste uno smartphone più funzionale e potente ma meno bello, oppure credete che il design faccia davvero la differenza? Fatecelo sapere nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il