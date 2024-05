Microsoft supporta ufficialmente le passkey: un mondo senza password è possibile?

In occasione del World Password Day, Microsoft ha annunciato che a partire da oggi le passkey sono ufficialmente supportate per gli account di tutti i suoi servizi, mettendo un’iniziale parola “fine” sull’utilizzo delle password. Questa nuova tecnologia di autenticazione, infatti, sfrutta il proprio dispositivo preferito e annesso metodo di sblocco per fornire l’accesso ai propri account online senza l’inserimento delle classiche password.

Gli account Microsoft possono finalmente sfruttare le passkey

Crediti: Microsoft

Con le passkey, invece di creare, gestire, ricordare e inserire password, si può effettuare l’accesso ai propri account digitali nello stesso modo in cui si sblocca lo smartphone: per esempio con il viso, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo. Sempre più app e servizi aggiungono il supporto per le passkey e da oggi anche Microsoft si aggiunge alla lista delle grandi aziende che offrono la possibilità di utilizzare questa nuova tecnologia.

Gli account Microsoft, infatti, potranno usufruire delle passkey su tutti i dispositivi Windows, Google (Android) e Apple (iOS/iPadOS), utilizzando il metodo di sblocco predefinito ed evitando di inserire la password (che dovrà comunque essere generata e in qualche modo ricordata). Il futuro che si sta delineando proverà effettivamente ad eliminare le vetuste password, ma ci riuscirà davvero? Lo scopriremo soltanto nei prossimi anni.

