Il compressore Xiaomi è compatto, potente e costa meno di 30€

Tra gli accessori Xiaomi più quotati è impossibile non citare la sua gamma di compressori, soluzioni compatte e dotate di una potenza niente male, perfette da tenere in auto o portare con sé durante gli spostamenti in bici. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è l’ultimo modello della serie ed ora è acquistabile ad un prezzo super conveniente grazie al nuovo codice sconto di AliExpress (ovviamente con spedizione gratuita).

Codice sconto Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2: come risparmiare sull’acquisto del compressore compatto

Crediti: Xiaomi

Il compressore d’aria di seconda generazione Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 presenta un look collaudato e dimensioni compatte, ma è in grado di offrire un gonfiaggio più rapido (di circa il 25%), con una pressione massima fino a 150 PSI. È possibile impostare il valore di pressione dell’aria (Manuale) oppure selezionare una modalità preimpostata (Bici, Moto, Auto, Monopattino, Pallone): il dispositivo arresta automaticamente il gonfiaggio, per la massima praticità d’utilizzo.

Inoltre il sensore integrato utilizza un chip digitale per rilevare la pressione degli pneumatici fino a ± 1 PSI. È presente anche un nuovo adattatore per la valvola dell’aria ad attacco rapido mentre la batteria è un’unità da 2.000 mAh ricaricabile tramite USB-C. Tra le altre caratteristiche troviamo anche una pratica luce integrata ed un display per visualizzare il livello di carica e non solo.

Crediti: Xiaomi

Il compressore d’aria Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è uno dei gadget del brand disponibili anche in Italia, ma la migliore occasione del momento arriva da AliExpress: basta utilizzare il codice sconto che trovi in basso ed il prezzo scenderà a soli 29€ (con spedizione gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

