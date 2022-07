Porta il cinema nelle tue serate estive, con questo proiettore da 300″ con HDR 10

Voglia di un proiettore premium e senza compromessi? Una soluzione Android con una potenza di tutto rispetto, in grado di intrattenere voi e i vostri ospiti durante queste caldissime serate estive? Allora date un'occhiata a XGIMI Horizon, il proiettore smart Full HD con HDR 10, fino a 300″ e ricco di funzioni: qui trovi le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente con un occhio alla spedizione direttamente dall'Europa!

Codice sconto XGIMI Horizon: come risparmiare sull'acquisto del proiettore smart premium

Il brand XGIMI – che conosciamo decisamente bene – è specializzato proprio in questa tipologia di prodotti e ha all'attivo un catalogo fornitissimo. In quest'occasione ci occupiamo di XGIMI Horizon, proiettore smart di fascia premium: il dispositivo offre una risoluzione massima in Full HD (1920 x 1080 pixel), fino a 300″ di diagonale e 2200 ANSI Lumen. Non mancano funzioni top come l'HDR 10, la tecnologia MEMC, la luminosità e l'allineamento dello schermo automatici, l'auto focus e non solo.

Il proiettore è dotato di due speaker da 8W Harman/Kardon, arriva con Android TV 10, Chromecast integrato, Google Assistant, 2 GB di GAM e 32 GB di storage. Lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0.

