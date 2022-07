Questo gadget Xiaomi YouPin è più di un semplice mini ventilatore e vi farà innamorare

Un altro dei tanti gadget Xiaomi al quale sarà difficile resistere. Questo mini ventilatore nebulizzatore sfoggia un design simpaticissimo e multi-funzione, e oltre a ventilare e a nebulizzare può anche ricaricare altri dispositivi e illuminare ambienti bui: completo ed efficiente ad un prezzo super!

Tenerissimo e multifunzione, ecco il mini ventilatore nebulizzatore Xiaomi YouPin

Questo simpatico miniventilatore nebulizzatore arriva direttamente da YouPin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi. È disponibile in più varianti, ciascuna con una tenera mascotte all'interno del piccolo serbatoio d'acqua, tra cui un gattino, un delfino, un cactus e un mostriciattolo per nulla spaventoso.

Definirlo mini ventilatore, tuttavia, sembra un po' riduttivo. Si tratta, infatti, di un gadget multifunzione che oltre a ventilare può fungere anche da nebulizzatore, powerbank e torcia. Il dispositivo è dotato di due ventole che generano una brezza leggera e che si fermano automaticamente quando rilevano un ostacolo.

Grazie alla funzione nebulizzatore, il mini ventilatore Xiaomi può rinfrescare durante le ore più calde della giornata con un getto gentile e rigenerante, mentre la presenza di una torcia integrata può tornare utile quando si ha bisogno di illuminare spazi bui.

Insomma, un gadget perfetto per l'estate ma che potrà continuare ad essere sfruttato anche nei prossimi mesi, grazie alle altre funzioni. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

