Crea la giusta atmosfera con questa lampada ricaricabile Xiaomi YouPin

Flip Night Light è una lampada notturna ricaricabile dal design unico e luminosità regolabile, utile sia per illuminare una stanza buia che per creare la giusta atmosfera per quelle occasioni un po' più particolari: un bel gadget che arriva direttamente da Xiaomi YouPin e che può adesso essere acquistato in offerta ad un prezzo scontato.

La lampada ricaricabile Flip Night Light arriva da Xiaomi YouPin: un tocco di stile minimal sul tuo comodino

La luce notturna Flip Night Light è un prodotto Xiaomi YouPin, piattaforma di crowdfunding sulla quale sono passati molti gadget innovativi e simpatici, proprio come quest'ultimo. Si tratta di un prodotto di design, dalle linee pulite e per certi versi futuristico, che può essere messo in bella mostra su scaffali, scrivanie e altri mobili.

Flip Night Light è una lampada notturna ricaricabile mediante USB, con luminosità regolabile e dotata di un sensore di gravità che può essere utilizzata di notte per illuminare ambienti bui o più semplicemente per creare un'atmosfera un po' più particolare. La lampada può, infatti, variare tra diverse modalità di illuminazione, da quella più bianca e fredda a una luce più calda e dorata.

