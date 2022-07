Mibro Watch A1: da Xiaomi YouPin uno smartwatch completo, a meno di 40€

Comodo, funzionale e versatile. Mibro Watch A1 è uno smartwatch proveniente da YouPin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, grazie al quale monitorare la salute e gestire le notifiche telefoniche e la riproduzione musicale direttamente dal proprio polso. Si tratta di un dispositivo personalizzabile e dal prezzo che diventa ancora più accessibile grazie ad un'offerta dedicata. Ecco tutti i dettagli!

Mibro Watch A1, lo smartwatch personalizzabile e ricco di funzionalità a meno di 40€

Mibro Watch A1 sfoggia un design sottile ed elegante, pensato per offrire ergonomia e comodità anche quando lo si indossa mentre ci si allena o si dorme. Il dispositivo è dotato di uno schermo da 1.28″ con risoluzione HD che può essere personalizzato scegliendo tra i tanti quadranti disponibili.

Questo smartwatch offre diverse funzionalità per tenere traccia della salute e dell'attività fisica, come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e della pressione. Può anche fornire esercizi di respirazione e il rilevamento automatico di venti modalità sport, tra cui corsa, salto della corda, tennis, calcio, nuoto (a tal proposito, Mibro Watch A1 è impermeabile fino a 5 ATM), pattinaggio, aerobica, camminata all'aperto, addominali e corpo libero.

Oltre ciò, grazie a Mibro Watch A1 potrete gestire le notifiche telefoniche (chiamate, SMS, messaggi e molto altro) e la riproduzione musicale direttamente dal vostro polso. Offre anche la possibilità di controllare la fotocamera dello smartphone da remoto. Lo smartwatch è poi dotato di una batteria da 270 mAh che garantisce fino a 45 giorni di autonomia.

Come anticipato, Mibro Watch A1 può essere acquistato in offerta ad un prezzo davvero ottimo per le sue caratteristiche! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

