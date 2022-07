OPPO presenta il suo primo tablet Global: l’ecosistema internazionale si allarga

Dopo il primo passo di Xiaomi tutti i grandi brand cinesi hanno deciso di espandere il proprio mondo, fino alla creazione di un vero e proprio ecosistema. Ormai stanno prendendo piede sempre di più ed oggi OPPO ha fatto un ennesimo passo avanti importante, con il lancio del suo primo tablet Global: si tratta di OPPO Pad Air, soluzione completa ma economica!

OPPO Pad Air è il primo tablet Global del brand cinese

Il tablet low budget della compagnia asiatica è stato lanciato in Cina a maggio come risposta economica al primo OPPO Pad (di cui trovate anche la nostra recensione). Quest'ultimo è un prodotto premium e aveva necessariamente bisogno di una controparte più accessibile. Ed ecco fare capolino OPPO Pad Air, prima in patria ed ora anche in versione Global. Il primo tablet internazionale della casa asiatica è stato lanciato in India e ricalca quanto visto con la versione per la Cina.

Abbiamo quindi un ampio display LCD da 10.36″ Full HD+ con il supporto allo stilo ed una selfie camera frontale da 5 MP, utile per le videochiamate. Il cuore del tablet è lo Snapdragon 680, alimentato da una batteria da 7.100 mAh con ricarica da 18W. Non manca la possibilità di accompagnare il terminale con una tastiera dedicata.

Il prezzo di OPPO Pad Air Global? Si parte da circa 200€ al cambio per la versione base da 4/64 GB, con la sola connettività Wi-Fi (non è presente un modello LTE). Il tablet è stato lanciato in India insieme a Reno 8 e 8 Pro, ma per il momento non sappiamo se e quando arriverà anche in Europa. Teniamo le dita incrociate e – nel frattempo – se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento.

